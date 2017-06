Kvinna låtsades vara ensamstående för att få mer ersättning

Under nästan tre års tid fick en kvinna i Södertälje underhållsstöd och bostadsbidrag som ensamstående.

Försäkringskassan fick in en anonym anmälan och påbörjade därför en utredning, som visade att barnens far hade varit folkbokförd på hennes adress under hela den tid som hon hade fått bidrag. Även andra uppgifter visade att paret bodde och levde tillsammans – bland annat framgick det tydligt på sociala medier.

I april beslutade Försäkringskassan att sluta betala ut underhållsstöd för barnen och bostadsbidrag utifrån att hon skulle vara ensamstående.

Kvinnan har till och med slutet på juni att betala tillbaka de felaktigt utbetalada pengarna, en summa på totalt 326 638 kronor, annars måste hon betala dröjsmålsränta.

