Krog i centrum kan bli av med tillstånd efter flera års misskötsel

Tillståndsenheten på Södertälje kommun ifrågasätter om restaurangen är lämplig att ha serveringstillstånd i och med att ägarna inte skött sig ekonomiskt. Nu varnas företaget av kommunen eftersom man bland annat inte betalat in rätt skatt.

Läs även: Järnakrogen Skåpmat hyllas i het restaurangguide – ägarna kluvna: "Det är självklart kul också"

Restaurangen fick redan 2014 varning för att ha misskött sin ekonomi och blev så sent som i februrari 2017 tillfälligt av med f-skattsedeln efter att företrädare lämnat in inkomstdeklarationer för sent. Misskötseln skulle kunna leda till att krogen blir av med serveringstillståndet. Att det inte sker förklarar tillståndsenheten i sin bedömning:

"Även om det rör sig om flertalet överträdelser som måste bedömas som allvarliga anser tillståndsenheten att en varning ännu en gång är en tillräcklig åtgärd eftersom Bolaget fortfarande kan anses ha vilja och förmåga att bedriva verksamheten i enlighet med alkohollagens bestämmelser."

Företagarnas egen förklaring till försumelsen är att man bytt redovisningsbyrå och att saker då fallit mellan stolarna. Kommunen påpekar i sin utredning att det ändå är de ansvariga för restaurangen som har det yttersta ansvaret för att ekonomin sköts.

Förutom varning kommer kommunen att göra tätare kontroller på restaurangen och om fler missar visar sig så kommer en utredning om tillståndet startas igen.

LT har sökt restaurangen för en kommentar.

Läs även: Krog gick i konkurs – misstänkt bokföringsfusk avslöjades