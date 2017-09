Kritisk trafiklärare kräver åtgärder: “Tidsfråga tills vi ser en olycka med dödlig utgång”

Se trafikläraren Eddie Demirs egna filmklipp från olycksplatsen nedan:

Södertälje kommun skriver på sin hemsida att “träd, buskar, blommor och annan växtlighet inte får skymma sikten för vägtrafikanterna på ett sådant sätt att det finns risk för olyckor.” Kommuninvånare som upplever att sikten är skymd någonstans på kommunens gator uppmanas att felanmäla detta.

Precis det gjorde trafikläraren Eddie Demir, för en vecka sedan. Då påtalade han de uppenbara riskerna han såg på Bergaholmsvägens påfart till Stockholmsvägen sedan växterna mellan de två vägarna skymmer sikten då de vuxit sig alldeles för höga.

– Jag åkte iväg med en av mina elever som jag alltid gör när det är dags för statstrafik. Jag brukar alltid berätta att just den här påfarten är farlig. De kommer från motorvägen, de är fartblinda, de håller inte hastigheten, det är tvåfiligt fast att det inte är en 50-väg. Nu blev jag lite mer uppmärksam efter att plantorna växt något enormt, man ser verkligen inte så bra som jag skulle vilja att man gör när man kommer på påfarten från macken. Det som kommer hända nu är att folk antingen kommer att stanna helt i onödan, medan andra som inte inser riskerna och bara kör. Det är bara en tidsfråga innan det smäller igen, imorgon eller i övermorgon kanske.

Är växtligheten det största problemet?

– Ja, just nu är det det. De har gjort ett antal saker för att förbättra påfarten innan. De har gjort heldragen linje för att man inte ska göra omkörning från vänster till höger, det är bra. De har gjort hastighetslinjer på vägen så att man studsar till lite, det är också bra. Men nu försvårar de påfarten något enormt, så det är växtligheten som är boven just nu. Jag tror de tänkt i all välmening, att det ska vara fint när man kommer, men de har valt fel växter. De borde gjort en gräsmatta, säger Eddie Demir.

Vilka exakt är det som du kontaktat och vad fick du för bemötande?

– Jag ringde kommunens kundcenter, hon skulle skicka vidare mig till kommunens trafikansvariga, någon Tina. Hon lovade att återkomma till mig men det har hon inte gjort. Det var förra veckan, måndagen eller tisdagen. Jag sa till henne att om hon inte återkommer och om det hinner ske en olycka innan dess så kommer jag att gå till tidningen. Det skulle vara intressant att höra varför hon inte återkopplade.

Eddie Demir kräver nu att kommunen verkligen tar till sig av de synpunkter som trafiklärare kommer med.

– När vi trafikledare ringer, som dagligen ser var risker och som identifierat platser där olyckor kan ske, då borde de lyssna på oss. Det var bara tur att ingen dog idag. Om till och med jag, som är erfaren trafiklärare, känner “shit, så dåligt jag ser, jag måste stanna”, då är det baa en tidsfråga tills vi ser en olycka med dödlig utgång.