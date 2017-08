Kraftigt regn drar in – Södertälje kan få tre decimeter på några timmar

Under onsdagsförmiddagen gick SMHI ut med en varning för stora regnmängder över Stockholms län utom Roslagskusten.

Under natten mot torsdagen kan det komma upp till 35 millimeter regn under några timmar.

Att det blir rejält med regn över vår del av landet är säkert, men exakt hur mycket som kommer här är mer svårt att säga.

– Det finns olika vädermodeller och de visar lite olika, säger Erik Rindeskär, meterolog på LT:s vädertjänst Foreca, och berättar att det finns modeller som visar att regnet hamnar på andra ställen, och inte blir fullt så kraftigt.

– Men den troligaste utvecklingen är att det är Södertälje och Stockholmsområdet som berörs av den kraftigaste nederbörden, fortsätter han.

Enligt den troligaste prognosmodellen drar regnvädret in ungefär vid midnatt och håller i sig fram till åtta eller nio på morgonen. Den största mängden regn förväntas dock komma under ett par timmar efter midnatt och in på den tidiga morgonen.

– Det blir ganska kraftigt regn för det paserar på så kort tid, säger Erik Rindeskär.

Han tror inte att det ska bli några större översvämningar, men betonar att prognosen inte är säker, däremot kan man räkna med att vattnet har svårt att rinna undan. .

– Dagvattensystemet är inte riktigt dimensionerat för såna mängder så det kan bli kvar vatten på stora asfaltsytor, säger han.