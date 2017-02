Körde full och med sommardäck – krockade med tre bilar

En 41-årig man döms till en månads fängelse för grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Mannen körde i mitten av januari in sin bil i en parkerad bil som i sin tur åkte in i bilen bredvid. Den bilen åkte därpå in i en tredje bil. Enligt tingsrättens dom ska mannens bil såväl som den husvagn han haft på släp haft sommardäck vid händelsen och ett däck på husvagnen hade punktering. Mannen ska utöver det även ha druckit öl innan han körde och hade vid provtagning ett promille i blodet.

Mannen säger till rätten att han hade varit tvungen att flytta på ekipaget då han blivit hotad. 41-åringen säger att en person kommit fram till honom och sagt att han skulle flytta på bil och husvagn innan kvällen, annars skulle han sätta eld på dem.

Mannen döms också för att ha snattat en flaska vodka på Systembolaget två dagar innan han krockade med bilarna.

41-åringen åtalades även för olovlig körning, ett brott han dock frias från. Mannen kunde inte uppvisa något körkort men har i rätten sagt att han blivit bestulen på det.