Kommunen får bakläxa om två veckors försörjningsstöd

Mannen skickade in sin ansökan om försörjningsstöd för april först den 17 april. Då ansökan kom in sent och bistånd inte kan beviljas retroaktivt, meddelade socialnämnden i Södertälje, att mannen inte skulle få några pengar alls för april månad.

Mannen, som är i 55-årsåldern och bosatt i Södertälje, överklagade och får nu delvis rätt i förvaltningsrätten. Enligt domstolen borde socialnämnden ha prövat mannens behov av försörjningsstöd för resterande del av månaden.

Förvaltningsrätten har nu därför beslutat att skicka tillbaka ärendet till socialnämnden som nu måste utreda om mannen har rätt till försörjningsbidrag för de två sista veckorna i april.

