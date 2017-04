Inget vårväder i sikte på minst en vecka: "En ursäkt att sitta inne med påskäggen"

Den som hoppades på att sitta ute i vårsolen under påsken får vänta ett tag. Enligt vädertjänsten Forecas meteorolog, Kristoffer Molarin, kan det dröja åtminstone en vecka innan temperaturen stiger.

– Det kommer vara kallt och grått hela påsken, säger han.

Långfredagen bjuder på ungefär samma väder som skärtorsdagen med ett grått molntäcke och en temperatur på omkring två till fyra plusgrader.

– Under kvällen kommer ett snöfallsområde över länet. För Södertäljes del kanske det rör sig om en eller två centimeter, säger Kristoffer Molarin.

Under natten sjunker temperaturen strax under nollstrecket för att återigen stiga under lördagen.

– Hela påskhelgen kommer ha skiftande temperaturer med plusgrader under dagen och minus på natten. Det finns risk för halka av och till.

Även om chanserna är väldigt små säger Kristoffer Molarin att det finns små chanser till sol under lördagen.

– Men mest kommer det att vara mulet. Framåt söndagen är det i stort sätt samma sak. Men med uppehåll. En ursäkt att sitta inne med påskäggen.