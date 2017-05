Hans lager förstördes i ännu en Wedabrand

I söndags eftermiddag larmades räddningstjänsten om en brand i en källarlokal på Wedavägen, strax nedanför Willys. Elden släcktes snabbt, men rökutvecklingen var omfattande och tog flera timmar att få bukt med.

– Det kan vara bökigt att få ut rök från källarplan. I det här fallet tog det ett par timmar, säger Lars-Åke Stevelind, operativ chef på räddningstjänsten.

Av okänd anledning tog en hög med bråte eld. Enligt Lars-Åke Stevelind ska materialet ha tillhört en butiksägare i området. Polisen rubricerar inledningsvis händelsen som mordbrand. Under måndagen var källaren avspärrad och när LT kom till platsen låg röklukten kvar. I dag (tisdag) ska en teknisk undersökning genomföras.

– Hittils har vi inte sett någon naturlig förklaring till branden, säger Anders Gartér, handläggare på polisen.

Ingen skadades fysiskt under branden, men flera butiker fick in rök i sina lokaler. Däribland Morgan Jansson, som driver Weda textil. För åtta år sedan gick hela hans butik förlorad under den omfattande branden i samma område. Nu har hela hans lager med textilier återigen totalförstörts av rökskador.

– Sopbranden startade utanför mitt lager. Själva lagret är svart, säger Morgan Jansson.

Han berättar att 30 lastbilar med textilier gick upp i rök under förra branden, med flera miljoner kronor i förluster som följd. Denna gång rör det sig om minst lika mycket.

– Man förstår inte hur man ska orka dra den här valsen en gång till. Det var tungt då...

Att återhämta sig har tagit lång tid, men efter detta funderar han på att lägga ner sin grossistverksamhet och enbart behålla butiken. Flera ur butikens personal var med under förra branden och enligt Morgan Jansson mår alla av naturliga skäl dåligt.

– Det tar flera år att få upp det här varuflödet. Och nu är det nollställt. Det funkar inte.

Hur ser du på framtiden?

– Jag har inte förmågan att ta tag i det som är där borta i tankarna. Jag vet inte var jag ska börja.