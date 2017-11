Fridykaren byter hav mot publikhav – vill ledasaga oss ur mörkret

När journalistikforskare talar om “fyrtorn” åsyftas de människor som får allt större betydelse för allmänheten när opinion skapas. Historiskt var traditionella medier länge ensamma om sin agendasättande “gatekeeping”-funktion, men framför allt med framväxten av sociala medier har dessa fyrtorn delvis kommit att ta över rollen. Det här får vi anledning att återkomma till.

Den engelska översättningen av “fyrtorn” är “light house” – vilket också råkar vara temat för nästa veckas TEDx-konferens med som anordnas på Nobelberget i Stockholm. Biljetterna har varit slutsålda sedan innan den sista talaren var släppt.

Moderator för hela konferensen är Yamina Enedahl – Nykvarnsbon som är världsrekordinnehavare i fridykning, mental tränare och coach, och som bland annat hunnit släppa ett album, en bok och hållit ett eget TEDx-talk, betitlat “One last breath - what freediving can teach leaders”.

Hon har läst talarnas manus om vitt skilda ämnen, har själv intervjuat talarna och slipar nu på sitt eget manus in i det sista.

– När man befinner sig i nya situationer, som detta med 850 personer i publiken, videoinspelat, på engelska – från början tänkte jag “hjälp, jag är dum i huvudet, vad har jag gett mig in på”, sedan tänkte jag att vartefter man bygger på och allting klarnar, då blir allt mer naturligt. Nu känns det som den mest självklara saken i världen.

– Alla delar går ihop här. Nörden som gillar att fördjupa sig, coachen som gillar att lyfta människor och som älskar dialog, och ledaren som som tar ansvar för helheten. Teaterapan får sitt och musikern får sitt.

Bland talarna finns en konstnär, en musiker, en som jobbar med Lean Management, en inom framtidens arbetsmarknad och arbetskraft, en som jobbar med artificiell intelligens, en äventyrare och en fysiker som också är entreprenör.

– Det handlar om att visa på de möjligheter som finns i världen i dag. Det är inte så att vi saknar teknologi eller kunskap, utan det handlar snarare om mindset, tror jag.

Nu har fridykaren alltså rört sig från ett hav till ett annat.

– Jag tänker att mellan dykning i haven och prestation inför ett publikhav finns det ju egentligen en väldigt enkel koppling. Det enda man kan göra är att vara här och nu, göra de saker som skapar det resultatet man vill ha. I fridykningen handlade det om att hålla positiva tankar i huvudet, att andas på rätt sätt, att glida rent tekniskt. Som moderator handlar det om att att vara närvarande, att interagera med publiken och talarna. Ens fokus kan man ju välja. För min del handlar det om två saker, talarna ska ha det bra och publiken ska ha det bra.

Nu har du publiken, en yttre faktor som du inte riktigt hade i dykningen. Hur påverkar det?

– Bassängen gav mig feedback på hur jag tänkte när jag simmade, det blev ju ändå ett resultat i interaktionen med vattnet, det blev ett resultat av hur jag tänkte och förhöll mig. Jag tänker lite samma sak nu, publiken är vattnet. Hur jag agerar och hur vi tillsammans skapar det här, kommer att ge ringar och återspegla, på samma sätt. Oavsett vad man ska göra som är utmanande, så handlar det om att fokusera det som leder till resultatet. När man talar om målbilder ska man se sig själv vinna, det tror jag är en väldigt bra, men när man står i stunden är det närvaron i som är avgörande. Inte resultaten längre fram, då läcker energin. Oavsett vad man ska göra.

Yaminas uppgift är att binda samman ämnena och knyta ihop röda trådar, men hennes planer är mer långtgående än så. Hennes ursprungliga vision tror hon är anledningen till att hon fick uppdraget, i kombination med rätt tajming.

– Jag hade idéer om hur man kunde jobba med både kulturell höjd, intellektuell höjd och underhållande höjd samtidigt. Att skapa en helhetsupplevelse för publiken där alla sinnen är med. Min målsättning är att höja både intresset för talarnas ämnen, men också för dem som personer. Att de får komma fram och blomma ut. Sedan vet jag själv, att när man får en väldigt stark presentation som talare, så påverkar ju det själva talet också.

Hur ska du göra det?

– Genom ett genuint intresse för vilka de är, för deras ämnen, genom att ägna det tid och reflektion. Nu blir jag lite filosofisk, men om du säger något till mig, måste jag hitta min egen anknytning till det du säger, för att kunna ta det till nästa nivå. Det som är roligt är att jag känner en personlig koppling till alla de här ämnena.

Arbetet inom TEDx-organisationen är ideellt, så även hennes modereringsuppdrag.

Du har tidigare sagt att man måste våga lämna tomrum, för att kunna fylla det med något nytt. Vad har du gjort för att kunna fylla tiden med det du nu gör?

– Senaste åren har jag jobbat mycket med kulturförändring inom organisationer. Det är just de större och mer omfattande projekten jag dragit ned på för att kunna utveckla mina egna idéer om hur digitalisering kan sprida mental träning och positiv psykologi till samtida och kommande generationer. Parallellt jobbar jag med föreläsningar, workshops, coachning och moderering. Jag har släppt det som är väldigt trygga grejer. Men jag vet att när det känns sådär läskigt så är jag på väg att utvecklas. När jag är utanför min komfortzon, då vet jag att det är dags att växa!

“I mörker, det är där kärlek lyser som starkast”, säger Yamina när hon berättar om tiden innan hennes morfar gick bort. Hon upplever att samhället är väldigt uppdelat, då barn, äldre och sjuka förvaras avskilt.

– Den världen vi ser runt oss är en värld som egentligen inte är sann. Vi ser inte det som är livets realitet. Det smärtsamma och svåra har vi gömt undan. När min morfar gick bort följde jag honom hela vägen på slutet, han var väldigt sjuk och dålig. Jag åkte till Upplands Väsby minst en gång i veckan. Den kärleken han visade då, den var så stark. “Aha, det är det här som är kärlek”, tänkte jag då.

Reflektionen kring vad som lyser starkast i mörkret och det faktum att temat för den kommande konferensen är “light house”, för tankarna till de personer i samhället som forskarna talar om som “fyrtorn”, även om det inte nödvändigtvis är typisk opinionsbildning som Yamina sysslar med.

Du känns som ett fyrtorn. Ser du dig som en sådan person?

– Så roligt att du säger det. Jag ska berätta en grej. 2003 satte jag en yrkesvision. Den handlar om att utgöra en större och större positiv skillnad i människors liv, vartefter jag utvecklar mina egna kunskaper och egenskaper. De sammanhang jag verkar i, ska bidra till att individer växer och utvecklas, till ett bättre samhälle och en bättre värld. Jag frågar hela tiden mig själv, “okej, vad vill jag göra av Yamina nu, för att hon ska kunna bidra ännu mer än innan”. Det är lite av ett experiment. Om vad som händer om jag går helt i linje med det jag tycker är meningsfullt i livet.

Känner du något upplysningsansvar?

– Ifall det är viktigt för mig att vara ett fyrtorn, det är första gången jag får den frågan och det är intressant att jag får den inför den här konferensen. Men jag vill i alla fall sprida ljus, glädje, hopp och gemenskap.

– Jag känner själv att jag inte är särskilt duktig på detalj, jag är mer av en generalist. Men något jag tycker är jätteviktigt i vår tid är att det finns ett underlag, vetenskaplig förankring i det som skrivs, riktiga källor. Vi människor är känslostyrda, det som verkligen behövs i vår tid är mer underbyggnad. Kritisk granskande av information, statistiskt underlag på hur det faktiskt ser ut. Ofta är det väldigt negativt vinklad information och felaktig information som sprids, som skapar mycket rädsla och förvirring. Med mitt generella perspektiv måste jag tänka extra mycket på det här, jag måste träna på att bli mer detaljfokuserad. Det är viktigt i vår samtid.