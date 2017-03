Fortsatta problem på Högdalastigen – infarten stängs – drar fram provisoriska ledningar

I måndags uppstod en vattenläcka vid Högdalastigen i Ritorp. För att kunna reparera läckan var Telge nät tvungna att stänga av vattnet till husen på Hödalastigen ett till och med trettio.

Läckan visade sig vara svårare att komma åt än man först trodde och på tisdagseftermiddagen beslutade man att ge de boende i området möjlighet att duscha i Brunnsängskolan. Det finns också dricksvattentankar och en mobil toalett utställda i området.

På onsdagsmorgonen fortsätter schaktningsarbetena för att komma åt att laga läckan och enligt Telge näts hemsida är infarten till området stängd på grund av arbetena.

Samtidigt pågår ett arbetet med att koppla in provisoriska vattenledningar hos de drabbade hushållen. Under tisdagskvällen kopplades 20 hushåll in och under onsdagen fortsätter arbetet med de resterande 14 hushållen.