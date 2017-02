Förseningar i busstrafiken efter nattens och morgonens snöfall – mer snö att vänta under natten

Under tisdagsmorgonen drogs busslinjerna i Södertälje med förseningar uppemot en kvart. Orsaken var det snöfall som dragit in över länet under natten och orsakat halka.

Redan under natten gick kommunen ut med snöröjare som sandade och saltade bussleder, såväl som bilvägar och gågator.

– Prognosen är att det ska sluta snöa om någon timma, säger Mats-Ola Svensson, vinterplanerare hos kommunen, när LT pratar med honom vid halv nio på morgonen.

– Vi försöker modda av så mycket som möjligt innan det fryser till inatt.

Han säger att de besiktigar väglaget kontinuerligt under dagen för att kunna sätta in tillräckliga åtgärder för att få bort snön från vägarna.

– I värsta fall får vi ge oss ut igen. Det ser ut som att det kan komma mer snö till imorgon, säger Mats-Ola Svensson.

Forecas meteorolog Nitzan Cohen bekräftar att det kommer mer snö till onsdagen även om det blir uppehåll till tisdagseftermiddagen.

– I natt kommer nästa snöfall och det blir ett mer omfattande lågtryck. Det kommer börja som snö för att sedan bli mer regn under morgonen.

Till tisdagsnatten kommer även temperaturen att sjunka under nollstrecken. Något som gör att det finns stor risk för att den nederbörd som fallit fryser till.

– Det är absolut risk för halka. Särskilt eftersom det kommer ny snö och regn där det frusit till, säger Nitzan Cohen.

Vid halv tio på morgonen var det fortfarande omkring tio minuters förseningar i busstrafiken. Enligt Pär Jansson, operativ chef för Nobina Sverige, hade dock inga bussar fastnat i snön.

– Vi räknar med att kunna vara i fas med tidtabellen om en eller två timmar, säger han.