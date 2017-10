Fornhöjdens hyresgäster bjöds in till samtal över hamburgare – flera fortsatt kritiska till brist på inflytande över renovering

Bolaget vill genom detta initiativ ge hyresgästerna kring Fornhöjdsvägen 36 insyn i processen och visa hur gårdens utemiljö kommer att bli.

Ajla Hadzijahovic var på plats som representant för Hyresgästföreningen. Hon är positiv till arrangemanget från D. Carnegie & CO:s sida.

– Det här är riktigt bra, ett väldigt bra koncept som lockar ut folk på gården så att de få prata med dem. Problemet är bara att de inte samlar in åsikterna i god tid. Man borde arrangera något sådant långt innan allt är upp och ner, säger hon.

Enligt Ajla Hadzijahovic är det nämligen många hyresgäster som har ringt Hyresgästföreningen och beklagat sig över hur upprustningen gått till, att det varit dålig information, att det har dragit ut på tiden och att hyresgästerna mår dåligt i sin bostadsmiljö.

– Därför har vi kallat till ett bostadsmöte på måndag för att prata med hyresgästerna och samla in alla synpunkter, säger Ajla Hadzijahovi.

Under Hyresgästföreningens bostadsmöte hoppas man få en uppfattning om missnöjet med renoveringarna är utbrett.

Vad kan det göra för skillnad om det är en eller flera personer som upplever det här?

– Om det är en person får man kontakta ärendehandläggare på hyresgästföreningen. Är det flera personer och ett kollektivt problem, som vi har fått signaler om, så blir det en förhandlingsfråga. Därför kommer vår förhandlare från hyresgästföreningen vara med under kvällen, lyssna och ta in. Sedan sätter han sig med bolaget och pratar om hur vi går vidare. Hur man kan göra så att dessa människor ska må bra i sina hem. För det är människor i sina hem som vi pratar om, det är viktigt att poängtera i alla sammanhang. Man ska må bra där man bor, och jag tror inte man mår bra utifrån vad man hör och ser. (...) Vem har ställt frågorna och vem har haft möjlighet att tycka till? Uppenbarligen ingen, för det har inte bjudits in till möten angående det här.

Intill står två boende från Fornhöjdsvägen 34 respektive 30 som tog tillfället i akt att få tala med representanter från D Carnegie & Co.

– De borde faktiskt kunna ge mer kompensation tycker man, efter allt man har fått stå ut med. Först var vi inplastade när de gjorde fasaderna. Då kunde vi inte öppna fönstret eller använda balkongerna under hela sommaren. Det dundrade, smällde och var dammigt, uppger den ena.

Den andra är visserligen nöjd med hur fasaden blivit, men är osäker på om hon tycker det har varit värt besväret i förhållande till vad hon gått igenom. Hon får frågan om hon kommer vilja bo kvar under resterande års renoveringar.

– Det är det vi vill veta. Vi vill kunna påverka, men vi har inte fått påverka det som har varit. Vi mår dåligt, många av oss. De har borrat i betongen, vi har stått ut med buller och bång. De har gjort om lägenheterna, höjt hyran med 2000 kronor, sedan ber de oss flytta till dem för att de ska kunna göra klart våra lägenheter. De vill ge oss två års reducerad hyra om vi flyttar till en renoverad lägenhet, men det har inte jag råd med. Jag har studerat ett år hemifrån och har behövt vara i det här oljudet. Projekt efter projekt efter projekt, sedan får man bara information om att “nu ska vi göra det här”. Skulle de sagt från början att de ska renovera här i minst tre år, då kanske jag hade valt att flytta. Vem vill bo på en arbetsplats, under perioder utan vatten och hiss. Jag stukade foten i samband med att hissen togs bort, jag bor fyra våningar upp. Jag kunde inte vara kvar här då, utan jag var tvungen att resa bort under en tid, säger den boende på nummer 34.

Nu får du ju möjligheten att lyfta det här med bostadsbolaget?

– Ja, och de lyssnar ju. Men några svar har jag inte fått, men att de ska föra fram vad jag har sagt. De ber inte om ursäkt eller säger att det är tragiskt och att de förstår att det är jobbigt. Men man kan inte förstå om man inte själv bott har i det här, säger hon.

Bostadsbolagets personal på plats vill inte uttala sig, utan hänvisar till Johan Lundin, regionchef för Södertälje och Huddinge på D. Carnegie & Co AB. LT når honom över telefon från gården på Fornhöjdsvägen.

Vad är syftet med det här mötet som ni arrangerar?

– Vi försöker att hålla bomöten frekvent för att hålla hyresgästerna uppdaterade så mycket det bara går. Vi har personal som pratar med hyresgästerna och som för anteckningar om deras önskemål. Sedan kan vi anpassa projektet efter vad hyresgästerna vill ha. Om de vill ha en gunga, en grillplats eller ett stort fint ekträd, tar vi in de synpunkterna för att sedan eventuellt korrigera våra projekt, säger Johan Lundin.

Lundin betonar vidare att de som hade velat ge synpunkter vid ett tidigare skede gällande utemiljön hade kunnat göra det redan vid bomötet i april, då samma projekt presenterades.

De har fått säga till om utemiljön, men vissa hade velat ha mer att säga till om kring renoveringsprocessen, av fasaderna och insidan. Vissa som har bott i det här i tre år hade kanske valt att inte bo kvar om de hade fått tillräcklig information om hur mycket renovering som väntade. Vad skulle du vilja säga till dem?

– Vi förhåller oss till den hyreslagstiftning som finns. I de fall som vi behöver ett godkännande så frågar vi om det. I övrigt så är vår affärsmodell att renovera och förädla miljonprogrammen och våra fastighetsbestånd. Att hissen var avstängd i två-tre veckor under en renovering period - ja, det stämmer, men det var för att de är 40 år gamla och behövde renoveras.

Jag ifrågasätter inte behovet, det förstår jag finns. De efterfrågar dock viss ekonomisk kompensation för att de inte hade något att säga till om kring alla dessa renoveringsdetaljer. Kan det vara aktuellt?

– Ekonomisk kompensation för att man inte fått vara med att påverka? Jag har aldrig tidigare hört talas om att man vill ha ekonomisk kompensation för det.

Johan Lundin uppger vidare att hyresgästerna under måndagen fått mer information om hyresregleringen de kommer att få till följd av reliningen i badrummen.

– Vi delar nu ut dagsfärsk information om hur vi hanterar den hyresreducering som vi informerade om redan innan vi började. Där kommer de få en ekonomisk reglering, för att vi då har haft en konkret försämrad boendemiljön i deras lägenheter. Där avlopp varit avstängda under en tid, då får man enligt gängse regler och kutym en ekonomisk reglering. Där får hyresgästerna en ekonomisk reducering av oss som är ganska generös.

Reduceringen kommer att ges för den tiden som arbetet utförs i lägenheten.

– Relining-projektet tar två adresser i taget, det berör inte alla lägenheter samtidigt. De första som vi började med i somras, de blir reglerade i januari-avin. Om man vill ha ut sin hyresreducering tidigare, så har man möjligheten att höra av sig till oss så kan man få reduceringen redan i december-avin. Där räknar vi faktiskt störning i lägenheten, där vi ar fört arbetslogg från entreprenören som säger att det är 14 dagars arbetstid i lägenheterna. Vi regleringar det med 21 dagar, så då bjuder vi alltså på 7 dagar. För att vara snälla mot våra kära hyresgäster, säger Johan Lundin.