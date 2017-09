Fler tar bilen i Södertälje – en av landets kommuner där bilåkandet har ökat mest

Bilåkandet har ökat det senaste året. I Sverige ökade bilresandet med i snitt tio mil per invånare 2016 jämfört med föregående år. Alla bilar som var i trafik i Sverige under 2016 körde sammanlagt 6,7 miljarder mil. Det motsvarar 673 mil per invånare.

Men körsträckorna i kommunerna varierar - från i snitt 976 mil per invånare i Munkedal till i snitt 398 mil per invånare i Sundbyberg.

– Det körs mer än någonsin och transportarbetet med bil har aldrig varit högre, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

I Södertälje kommun har bilåkandet ökat med i snitt 29 mil per invånare mellan 2015 och 2016. År 2015 körde kommunens invånare 608 mil om året jämfört med 637 mil per år i fjol. Det är en ökning med 4,7 procent och gör att Södertälje är en av åtta kommuner i landet där biltrafiken har ökat mest.

I Nykvarn har bilåkandet däremot minskat från 718 till 717 mil per invånare och år.

Siffrorna bygger på statistik från länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS som Nyhetsbyrån Siren har tagit fram. Utifrån siffrorna drar Trafikanalys slutsatsen att det finns fler personbilar i trafik än någonsin och att antalet bilar ökar mer än befolkningen.

