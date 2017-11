Enhörnas företagare levererar – så går insamlingen till Julkassen och LT-klappen

Länstidningen i Södertälje har skänkt 10 matkassar à 250 kronor och utmanar andra företag att anta utmaningen.

Hittills har ett företag gett mer än Länstidningen Södertälje, AB Elmsäters i Enhörna. På en stark tredjeplats kommer en annan Enhörna-företagare, nämligen Högstorps Gård Enhörna.

De flesta privatpersonerna har betalat in via Swish. Barbro Daelander som är Pingstkyrkans administratör uppmanar de som vill bli omnämnda att betala in via Bankgiro.

– Det var roligt att höra att Södertäljes företagarare redan börjat sätta in pengar till Julkassen! Det är fantastiskt med all givmildhet inför julen. Det finns säkert många fler som vill dela med sig, och skänka en gåva som gör så att ännu fler familjer i Södertälje kan duka upp ett traditionellt julbord på julafton. På julen vill man ju att alla ska vara glada, säger Elisabeth Linde, diakon i Södertälje församling.

Vilka vill ni ska bidra?

– Vi och Länstidningen har tidigare år uppmanat framför allt företag att istället för att köpa julklappar till sina anställda, köpa julkassar till södertäljebor i behov, säger Elisabeth Linde.

Julkassen kostar 250 kronor, för LT-klappen kan man sätta in den summan man kan avstå.

– Vi tar gärna emot stora pengar, men om ett barn vill dela med sig av sin fickpeng så ger det också ett gott bidrag, säger Elisabeth Linde.

Fram till förra årets insamling till LT-klappen togs fysiska julklappar emot, något man inte mäktar med logistiskt.

– Det var en väldigt god tanke av Södertäljeborna som var väldigt generösa, men det var för avancerat jobb för oss att matcha ihop rätt paket med rätt person, det klarade vi inte av, säger Helen Lind Jaktlund.

Så kan du bidra till LT-klappen och Julkassen:

Lättaste sättet att bidra är att sätta in pengar på kontot eller skicka in via appen Swish. I second hand-butiken Gåvorna på Mälargatan 4 kan man även lämna in pengar kontant eller med kort.

LT-klappen: sv kyrkan

BG 189-6034

Swish: 123 287 33 21

Valfritt belopp. Ange "LT-klappen" på inbetalningen.

Julkassen:

BG 646-3152

Swish: 123 156 28 34

250kr/kasse. Skriv "Julkassen" och företagets namn på inbetalningen.

Insamling pågår:

Lördag 11 november till och med 15 december

Företag och privatpersoner kan skicka till båda insamlingarna.