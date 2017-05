En torr sommar kan ge allvarligaste vattenbristen på drygt 100 år

De senaste två åren har det varit ovanligt lite nederbörd, särskilt under vinterhalvåret. Det är bakgrunden till varför Havs- och vattenmyndigheten nu varnar för vattenbrist.

Ytterligare åtta myndigheter ställer sig bakom varningen om vattenbrist.

När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli värre.

Om nederbördsmängderna återgår till det normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter. Redan nu uppfattas situationen på vissa håll så allvarlig att man lokalt inför olika regleringar för att spara vatten och reducera förbrukningen.

Även om nederbörden faller som under en normalsommar, kommer vattensituationen troligen inte att förbättras, dock med lokala undantag. Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år.

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i Götaland och Svealand sedan mars sjunkit med cirka 20 centimeter. Här finns kartor som visar grundvattennivåerna.