Det kom ett brev - så gör LT-klappen och julkassen verklig skillnad

Det kom ett handskrivet brev till redaktionen. Ett brev som värmde i hela kroppen. Ett brev som bevisar att vi ibland verkligen gör skillnad.

Brevet kom strax efter jul från en dotter som för första gången på många år firat jul tillsammans med sin mamma. Ett försiktigt och lyckat närmande efter många års trassligheter och besvikelser. I brevet berättar kvinnan om hur hon kämpat mot missbruk och hur hon i dyningarna av det inte alltid varit snäll mot sin mamma. Hur de tampats med problem och ekonomiska svårigheter under en lång tid.

Så kom LT-klappen och julkassen.

Och plötsligt blev det möjligt för henne och mamman att fira jul tillsammans. Att äta julskinka och köttbullar. Att ge varandra en liten julklapp. Att umgås och prata.

Jag kan berätta att tårarna trillade på ganska många av oss när vi läste. Och det kändes så himla bra.

Initiativet till LT-klappen togs för fem år sedan av min kollega Lillan Hedlund. När hon första året stod i Telgehuset och tog emot julklappar från givmilda Södertäljebor kom hon tillbaka helt tagen. Och känslan har varit lika stark hos alla oss på tidningen som på något sätt har varit engagerade i LT-klappen genom åren. 2014 bestämde vi på LT oss för att också stöjda kyrkornas insamling till julkassen - och samtidigt utmana andra företag att göra det samma. Vi samarbetar med kyrkorna när det gäller LT-klappen också. Utan deras enorma insats ingen insamling, ingen utdelning. Det känns fortfarande så bra, så rätt att tillsammans med kyrkan, er läsare och företagare att få göra det här. För antalet fattiga i Södertälje ökar, det vittnar inte minst just kyrkorna om.

Pingstkyrkan delar varje vecka ut matkassar och trots att antalet kassar ökat kommer hela tiden fler och fler behövande. Ändå tror man från kyrkans håll att man inte når ut till alla som skulle behöva hjälpen. Diakonen vid Södertälje församling, Elisabeth Linde, talar om stora samhällsförändringar som fattiggör Sverige på ett nytt sätt. De flesta av oss reflekterar inte över att det går barn hungriga i Sverige 2017 bara för att det är jullov och de inte kan äta sig mätta i skolan, att det finns barn och ungdomar som aldrig får några julklappar, att det finns ensamma som aldrig får äta julbord...vi bara tar allt sådant för givet för att det är så vi har det.

I fjol samlade vi tillsammans in rekordmycket: 419 875 kronor, 369 060 kronor till julkassen och 50 815 kronor till LT-klappen.

Fredagen den 15 december slutar årets insamling. Gör skillnad du också.

Så kan du bidra till LT-klappen och Julkassen:

Lättaste sättet att bidra är att sätta in pengar på kontot eller skicka in via appen Swish. I second hand-butiken Gåvorna på Mälargatan 4 kan man även lämna in pengar kontant eller med kort.

LT-klappen:

BG 189-6034

Swish: 123 287 33 21

Valfritt belopp. Ange "LT-klappen" på inbetalningen.

Julkassen:

BG 646-3152

Swish: 123 156 28 34

250kr/kasse. Skriv "Julkassen" och företagets namn på inbetalningen.