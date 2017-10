Demokrati och Youtubers i fokus på medborgardagen på lördag

Tidigare år har medborgardagen främst handlat om underhållning, nöjen och föreningsliv. I år har Södertälje kommun även lagt till ett mer allvarligt och viktigt tema - demokrati.

Bland nyheterna finns därför Jämställdhetstorget -som jobbar med att stärka unga tjejer, Ung röst - där ungdomar får en chans att berätta för politikerna vad de tycker är viktigt och Södertäljeparlamentet - där lokala politiker, under ledning av Lasse Karlsson, ska försöka vinna åhöraras gehör.

– Demokrati kan ibland upplevas vara svårt eller krångligt och det vill vi ändra på. Demokrati är en rättighet men förutsätter också att man engagerar sig. Vi vill visa Södertäljeborna hur den demokratiska processen fungerar, fast på ett lättsamt sätt. Det nya temat kommer tydligt att märkas i programmet, säger Anna Bohman Enmalm, ordförande i demokratiberedningen i ett pressmeddelande.

Under medborgardagen, som är gratis och pågår mellan klockan 12 och 16 i stadshuset, kommer besökarna även kunna träffa Youtubestjärnorna Victor, Emil och Joel i gruppen "I just want to be cool", Youtubern Clara Henry och barn- och familjeartisten Nassim al Fakir. Det blir även musik, kreativ verkstad, opera och dans.

