Därför vill Trafikverket att Högantorpsvägen blir enskild: "Rimligt för nyttan vägen gör"

Den 25 september skrev Trafikverket under förslaget att dra in Högantorpsvägens status som allmän väg och lägga över vägansvaret på de boende. Som LT tidigare berättat har förslaget upprört grannarna längs vägen och de planerar att skicka in en protestskrivelse till Trafikverket.

– Vi utgår alltid från väglagen när vi utreder och lägger fram förslag om enskilda vägar. Allmänna vägar binder ihop tätorter och kommuner, det är ett av kriterierna, men Högantorpsvägen har inte den funktionen, säger Peter Huledal, enhetschef på Trafikverkets utredningsenhet.

I förslaget skriver myndigheten att man utreder vägsträckor där ansvaret kan förändras. Motivet är att få till "rationell väghållning" som Trafikverket själva kallar det.

– Utifrån att väg 579 är en utfartsväg där det främst är de boende som drar nytta av vägen anser vi vägen endast ha lokal betydelse. Därför är det rimligt att de som har behov av vägen även har ansvar för den, säger Peter Huledal.

Längs Högantorpsvägen finns det åtta busshållplatser som trafikeras av linje 750. Det finns även ett beslut som fattats av Salems kommun den 5 oktober 2015, gällande positivt planbesked för 177 bostäder vid Högantorp. I nuläget har detaljplan inte påbörjats, men om bygget genomförs betyder det att antalet vägintressenter hamnar över 200 personer, vilket normalt sett är gränsen för att en väg ska övervägas att vara allmän väg. Det är enligt Peter Huledal inte anledning nog till att vägen ska ses som allmän i dag.

– Vi kan inte ta hänsyn till bygget av eventuella bostäder vars detaljplan inte är klar. 200 bostäder i sig är inte skäl att det ska vara allmän väg.

Vad kommer det kosta för de boende om de själva ska ta hand om vägen?

– Det är inte väldigt dyrt att hålla en väg, man behöver ju inte köpa vägen utan den ska överlämnas i bra skick. Många enskilda vägar har bidrag som delas ut till fastighetsägare i proportion till den del man har av vägen.

