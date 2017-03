Då kommer snöovädret – SMHI varnar för snöhalka

Redan igår kom prognoserna om kraftigt snöfall under tisdagsdygnet. Med start nu på morgonen väntas upp till en decimeter snö falla fram till i morgon bitti.

I skrivande stund, strax efter åtta, har det börjat singla lite lätt från himlen, men under förmiddagen väntas ett rejält snösväder.

– Snöfallet har redan dragit in, men det komemr dra in en ny impuls med kraftigare snöfall och mer blåst under förmiddagen. Det är svårt att säga exakt när, men jag tror det blir vid nio tiotiden, säger Maria Jönsson, meteorolog på LT:s vädertjänst Foreca.

SMHI gick på måndagseftermiddagen också ut med en varning klass 1 för Stockholmsområdet.

Som prognoserna ser ut nu kommer det värsta snöfallet och blåsten vara över till lunchtid idag tisdag.

– Sen kommer det ligga kvar ett lättare snöfall, det mattas av först i natt eller tidigt i morgon bitti, säger Maria Jönsson.

Under tisdagen och större delen av onsdagen håller sig temperaturen stabilt strax under nollstrecket.

På onsdag eftermiddag blir det dock ett par grader varmare och det ser ut som att snötäcket försvinner eller får sig en rejäl törn. Natten till torsdagen blir det också mer nederbörd.

– Det börjar antagligen som snö, men övergår i regn under torsdag förmiddag, säger Maria Jönsson.

