Chans att vara med i tv när "En sång om glädje" spelas in i Södertälje

Jan Johansen, Gladys del Pilar, The masters voice, Sebastian Stakset och inte minst Nils Börge Gårdh. Alla kommer de vara på plats i Pingstkyrkan när "En sång om glädje" spelas in i Pingstkyrkan.

– Att det blev just Södertälje har faktiskt att göra med att vår bildproducent bor i Nykvarn och kläckte iden. Södertälje, med sin närhet till Stockholm, är perfekt, berättar producenten Douglas Gårdh, son till Nils Börge.

Programmet har sänts sedan 2010 i SVT, först som en serie programinspelade på Taxinge slott, och sedan främst i samband med högtider.

– Vi har kört julkonserter i fem-sex år nu och i julas testade vi att för första gången spela in med publik. Då var vi i Västerås och det slog väldigt väl ut så nu satsar vi till påsk igen. Det blir en helt annan nerv i programmet när man spelar in inför publik, berättar Douglas Gårdh.

Programmet är en slags talk show där man bjuds på så väl intervjuer med artisterna och sång.

– Man måste naturligtvis inte vara kyrklig för att ha glädje av programmet. Det här är för alla, säger Douglas Gårdh, som är mycket nöjd med de deltagande artisterna.

– Det är en spännande blandning. Gladys del Pilar är en känd sångerska med en enorm värme som vi samarbetat med tidigare, Jan Johansen har en bråkig bakgrund och intressant historia att berätta om sitt missbruk och vägen till att bli nykter alkoholist. Och så Sebastian Staksek som tidigare var medlem i hiphopgruppen Kartellen under namnet Sebbe Staxx men valde att hoppa av under uppmärksammade former. Han har spridit mycket hat och varit kriminell men lver i dag ett helt annat liv. Nu har han en solokarriär, föresläser om sin "resa till frihet". Hans första skiva "Ett budskap om kärlek" ska släppas till sommaren.

Pingstkyrkan tar 350 åskådare och Douglas hoppas att alla platser blir sålda.