Cancerdrabbade Sandra, 19, får indraget studiemedel för läkarbesök: "Orkar inte ta det här längre"

Sandra Albeer, 19 år, går tredje året på Täljegymnasiet. Som barn drabbades hon av leukemi och till följd av sjukdomen besöker hon läkare varje vecka. Nu drar CSN in hennes studiebidrag efter att skolan utan att varna eller be om läkarintyg, anmält Sandras frånvaro som ogiltig.

– Jag sätter stopp nu för det här är inte okej. Jag behöver stöd och förståelse, men i stället drar de in mitt studiemedel utan förvarning.