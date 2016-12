Brist på platser och personal på Södertälje sjukhus: "Det är ett allvarligt läge"

Det är högt tryck på akutmottagningarna för tillfället. På Karolinska universitetssjukhusen i Solna och Huddinge råder stabsläge med anledning av för få vårdplatser. Södertälje sjukhus är inte i stabsläge än, men läget är, enligt verksamhetschef Sven Klaesson, ansträngt.

– Influensaperioden kom cirka 3-4 veckor tidigare än den brukar. Kombinationen med julhelgerna, då personalläget redan är ansträngt, gör inte saken bättre, säger Sven Klaesson.

För att kunna ta emot ett stort patientantal har sjukhuset varit tvunget att ta till platser som normalt inte används som vårdplatser. Bland annat har BB-platser använts. Och de operationer som kan, skjuter man upp.

Enligt Sven är det också viktigt att man söker sig till rätt vårdinrättning. Vårdcentralen och närakuten är de inrättningar man ska vända sig till i första hand.

– Vi använder alla skrymslen vi har just nu. Det är väldigt många sjuka, även om influensan inte riktigt nått sin topp ännu. Vi skriver ut patienter under hela dygnet för att frigöra så många platser som möjligt. Vi för en dialog med kommunen för att se till att de som har vårdplatser via dem, fortsätter få vård.

Det är många äldre och föräldrar till sjuka barn som är oroliga.

– Även om det inte är ett garanterat skydd, så är det fortfarande inte för sent att vaccinera sig mot influensan.

– Det är ett allvarligt läge. Jag vill ge en stor eloge till personalen som rycker in vid behov. Det finns personal som är på gränsen till sjuka själva, som gör allt för att hjälpa andra, säger Sven Klaesson.