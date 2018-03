BILDEXTRA: Här invigs Gina Tricot: ”Vi har vår största fanskara här”

Södertäljes invånare har gång på gång haft Gina Tricot som främsta önskemål när centrumföreningen har efterfrågat förslag på nya butiker i centrum.Nu går önskemålet i uppfyllelse och under torsdagskvällen var i stort sett varje hörn av den 300 kvadratmeter stora lokalen fylld.

I slutet av hösten fattades beslutet om att öppna klädbutiken i Telgehuset. Under fredagen slår de upp portarna för allmänheten, men redan under torsdagskvällen smygöppnade butiken med en VIP-invigning för sina bonuskunder och deras vänner. Det märktes att södertäljeborna hade väntat på öppningen, för när dörrarna öppnades myllrade gästerna in och snart var lokalen överfull.– Vi vet att vi har varit väldigt efterfrågade här, och vi har velat komma hit i flera år men det är först nu vi har hittat en bra lokal och ett bra läge. Vi är så glada, det känns som att det är en pusselbit i Stockholmsregionen som har fallit på plats, säger Lotta Eriksson, Gina Tricots Sverigechef som var på plats för att representera klädföretaget. På plats under invigningen delades goodiebags ut till kunderna ackompanjerat av hög klubbmusik som en inhyrd DJ bistod med. Det fanns också servering av sötsaker och alkoholfritt mousserande som en av butikens anställda, Mikaela Larsson Theorin, knappt hann fylla på innan faten återigen hade länsats.– Jag har jobbat på olika Gina Tricot-butiker i Stockholmstrakten och det har varit ett väldigt tjat om att vi ska komma till Södertälje, så det är otroligt roligt att få vara med och öppna här, säger hon.

Mikaela Larsson Theorin är själv nyinflyttad i Södertälje och kommer bli kvar i Telgehuset även efter athelgens jippo har tagit slut.– Jag tror att vi har vår största fanskara här i Södertälje faktiskt, vi har haft kunder härifrån som har åkt ända till Jakobsberg för att handla av oss, säger hon.

LT tog pulsen på besökarna - Varför är du här ikväll?