Artbrother briljerar in i radio P3: "Målet är att ta över världen med vår musik"

Med låten "Take me higher" har Artbrother ställt upp i P3 Osignat i hopp om att spelas kontinuerligt på Sveriges Radio P3. Låten briljerade under tävligen förra veckan och de har fler lyssningar på Spotify än någonsin tidigare.

– P3 Osignat är ett väldigt bra format och en bra chans för oetablerade artister att få höras i Sveriges Radio och naturligtvis är det i vårt intresse att nå ut till så många som möjligt, säger duo:n Johan Sätre och Joel Holm till LT.

Efter att de vann tävlingen "Battle of the bands" i maj förra året, har det bara gått uppåt. Nu är de aktuella med ny musik.

– I juni släpper vi ett projekt som är väldigt annorlunda för vår del. Vi vill egentligen inte avslöja för mycket, men vi kan säga så mycket som att det kommer en video och att låten inte är vår egen. En gammal goding från 80- talet. I höst kommer det även ut egenskriven musik, men just nu ligger vårt fokus på sommaren.

I sommar kommer de genomföra sin utlovade turné. Den kommer de dokumentera för att ge alla möjlighet att följa deras resa via sociala medier.

– Vi har aldrig någonsin gjort något liknande, så det ser vi fram emot väldigt mycket.

Vart ligger ert fokus just nu med allt som händer?

– Våra två största fokus just nu är att få klart det nya materialet som vi jobbat på, parallellt som vi jobbar med turnén med allt vad det innebär. Vi vill att allt ska vara perfekt. Målet är att ta över världen med vår musik.

