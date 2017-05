Annabella från Södertälje tar över rodret i Bris

Annabella Kraft jobbar som seniorchef och ledarskapsutvecklare på Södetälje kommun, där hon tidigare också varit utbildningsdirektör.

Hon har under den senaste mandatperioden varit ledamot i Bris förbundsstyrelse. Under helgen håller förbundet kongress i norrköping och under lördagen valdes Annabella Kraft till förbundsordförande.

– Att få chansen att verka för Bris med dess långa fina historia, är otroligt hedrande. Det är en organisation som tar barnrättsfrågor på stort allvar, något som visar sig till exempel i den höga ambitionen att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, och i arbetet med att vara en röst för barn i utsatta situationer. Som ny ordförande för Bris lovar jag att verka för att vi i samtliga beslut, i samtliga möten med förbundsstyrelsen ska ha barnperspektivet i främsta rummet, säger Annabella Kraft i ett pressmeddelande.