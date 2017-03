"Än är det vinter kvar säger mor" – meteorologens hårda bud om helgvädret

I förra veckan fick LT läsarbilder på vårblommor. Men precis som i visan, även om sipporna står ute i backen är det för tidigt att ta av sig strumporna.

Fredagsmorgonens snö får nämligen uppföljare i helgen.

– "Än är det vinter kvar säger mor", citerar Ingrid Ironn, meteorolog på LT:s vädertjänst Foreca och berättar att det blir mer snö på söndag.

Under lördagen blir temperaturen ungefär som idag, ett par plusgrader under dagen och möligen någon minusgrad under natten. Blir det nederbörd så blir det i form av snöblandat regn.

Men under söndagen blir det alltså en comeback för vintern, i form av snö.

I norra Sverige är det högtryck och klart, medan södra Sverige har lågtryck, och det är därifrån snön kommer.

– I norra Småland kan det bli ett par decimeter snö, men här blir det ett par centimeter på sin höjd. Och det finns en liten osäkerhet kring hur långt norrut snöfallet når och hur mycket det blir.

Fakta / Så går den klassiska vårvisan

Blåsippan ute i backarna stå skrevs av Anna Maria Roos och publicerades som dikt första gången 1894, året därpå publicerades en version som tonsatts av Alice Tegnér.

Blåsippan ute i backarna stå

Blåsippan ute i backarna står,niger och säger nu är det vår.Barnen de plocka små sipporna glatt, rusa sen hem under rop och skratt.

Mor, nu är våren kommen mor.Nu får vi gå utan strumpor och skor.Blåsippor ute i backarna stå, ha varken skor eller strumpor på.

Mor i stugan, hon säger så, - Blåsippor aldrig snuva få. Än får ni gå med strumpor och skor, än är det vinter kvar, säger mor.