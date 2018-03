Allt färre tjejer på fritidsgårdarna – så ska kommunen bli bättre på jämställdhet: ”Tar det här på största allvar”

Allt färre tjejer besöker kommunens fritidsgårdar. Det visar årsbokslutet för kultur- och fritidsnämnden 2017. Målet för året var att öka besökssiffrorna bland flickorna med två procent, men i stället har siffran minskat med strax under sex procent.

De fritidsgårdar som tappat flest tjejer är Västergård och Järna fritidsgård. Under hösten 2017 blev det känt att Mikaela Hurme skulle sluta som verksamhetsledare för Järna fritidsgård efter drygt ett år på posten. Hon arbetade bland annat för att fritidsgården skulle locka fler flickor, skriver LT i den artikel där Hurme berättar att hon inte själv valt att lämna fritidsgården.

Men att just Järna fritidsgård och Västergård är de gårdar som haft det största tappet under 2017 menar Cia Holmér, chef för Ung fritid, är naturligt och beror på personalförändringar samt att fritidsgården i Järna behövt hålla stängt under två månader efter branden.

– Jag tror att en viktig lösning är att stärka personalen och anställa fler kvinnor. När jag tillträdde min tjänst fanns det fyra fast anställda kvinnor på fritidsgårdarna. Nu har vi ökat den siffran till nio och de tendenser vi sett hittills under 2018 är att antalet tjejer som besöker gårdarna ökar när det finns fler kvinnliga fritidsledare, säger Cia Holmér och fortsätter:

– Att vi inte lyckats nå vårt mål på en tvåprocentig ökning är inte bra, det är jättetråkigt att besöken minskat. Men vi arbetar aktivt för att ändra kurvan så att den rör sig uppåt igen.

Ung fritid har blivit tilldelade fyra miljoner kronor från kommunen för att göra fritidsgårdarna mer jämställda. Pengarna ska till stor del läggas på att anställa ytterligare en fritidsledare på varje gård.

Anna Bohman Enmalm (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, berättar att nämnden inte är tillfredsställd med siffrorna för 2017.

– Vi blev inte nöjda när vi fick se att antalet tjejer inte ökat, vilket man gjort tidigare år. Det är dessvärre en generell trend i många kommuner att antalet tjejer minskar i öppen fritidsverksamhet. Vi har en tydlig politisk vilja att öka jämställdheten och målet på en tvåprocentig ökning står kvar även till nästa år.

Hur tror nämnden att den ökningen kan uppnås?

– Ung fritid är självkritiska och visar på att man har haft för få kvinnor anställda på fritidsgårdarna. Genom att anställa fler kvinnor kan man bygga en verksamhet som lockar fler tjejer. Vi känner att förvaltningen tar det här på största allvar och vi har stora förväntningar på att lyckas nå målet kommande år.

Cia Holmér berättar att Ung fritid arbetar med att alla fritidsgårdar ska tilldelas hbtq-certifiering, att överföra kompetenser mellan fritidsgårdarna och införa fler aktiviteter som tilltalar tjejer.

– Det går inte att utföra underverk på så kort tid som ett år. Det går inte bara att göra om hur som helst bland de anställda utan i stället får vi samarbeta över gränserna. Våra samarbeten med Juventas (tjejjour) och (kulturinitiativet) Livet Bitch! kommer att fortsätta och vi ser en fin förändring på Västergårds fritidsgård där antalet besökande tjejer hittills i år är fler än tidigare, säger hon.

