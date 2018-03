12 hästar rymde från Södertälje ridklubb – polisen fick ingripa och spärra av väg

Efter utsläppet på måndagsmorgonen hittade 12 hästar från Södertälje ridklubb en öppning i ett staket. De tog sig ut ur hagen och sprang ut på Enhörnaleden i samlad trupp.

– Vi upptäckte det jättefort men det var självklart väldigt läskigt eftersom de sprang bort mot vägen, säger Annelie Gradin, ridskolechef på Södertälje ridklubb.

Ridklubben hade mycket personal på plats och kunde agera snabbt. Polisen kom och spärrade av vägen så att ridklubben kunde börja samla in hästarna.

– Ponnysar älskar mat och det är en himla tur. Det går inte att samla in en i taget utan det gäller att få in alla på en gång. Det tog ungefär en timme men till slut när vi lockade med mat så fick vi in dem, säger Annelie Gradin och fortsätter:

– Sedan är vi väldigt tacksamma för att polisen kunde komma så snabbt och spärra av vägen.