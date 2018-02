Nykvarnskrog nominerad till höjdarpris – hyllas för sin service

Som vi tidigare skrivit var Taxinge krog en av tre lokala restauranger som kom med i årets White guide. Nu nomineras de också till "Årets serviceupplevelse 2018" av White guide.

Juryns motivering lyder:

"För att med små medel få alla gäster att känna sig ompysslade och uppmärksammade och där den outsinliga kunskapen kring det lokalt odlade, uppfödda och skjutna blir en naturlig del."

De övriga tre restauranger som är nominerade till priset är Adam/Albin, Stockholm, Bloom in the Park/Embassy of Sagrantinia, Malmö och Frantzén, Stockholm.

Priset delas ut på White guide gala den 5 mars 2018 i Blå hallen. Då delas även priset till Årets dryckesupplevelse ut.

