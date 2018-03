Nödlösningar i väntan på nya förskolan i Nykvarn: ”Det hade varit önskvärt att bygget hade varit i full gång”

Innan jul insåg förskolechef Erica Thor-Bergkvist och hennes kollegor att de stod inför ett problem. Det var på väg att bli väldigt fullt på Nykvarns förskolor, där barngrupperna redan i normalläget är klart större än Skolverkets riktmärke.

Frågan var om de barn som behöver förskoleplats under början av 2018 kunde klämmas in på befintliga avdelningar? Så kom någon på att paviljongen i änden av Maskinförarevägen i Sandtorp, som tidigare var flyktingboende, stod tom. Så i dagarna öppnar en tillfällig förskola där, till en början med tiotalet ett- och tvååringar, men med plats för det dubbla. Avdelningen heter Skogsgården och hör formellt till Sandtorps förskola.

– Det är nästan alltid trångt i våra förskolor på våren. Nu byggs det i varenda krök och det är lätt att gissa att fler barn flyttar hit, säger Erica Thor-Bergkvist till LT.

Det hade förstås varit föredömligt om förskolebyggandet hade legat i takt med utbyggnaden av bostäder.

Hade ni klarat er utan Skogsgården?

– Det är en avvägningsfråga, men det hade blivit trångt. Det hade blivit väldigt trångt.

Vad tycker du om att ni måste ta till en tillfällig lösning?

– Det hade förstås varit föredömligt om förskolebyggandet hade legat i takt med utbyggnaden av bostäder. Det hade varit att föredra. Men vi har öppnat tillfälliga avdelningar förut och det brukar fungera bra.

Är Skogsgården anpassad för förskoleverksamhet?

– Den är ju inte byggt för det, men detta är ett väldigt bra alternativ. Man kan tänka att ett flyktingboende består av en massa smårum, men här är rummen rätt så rymliga och gemensamhetsytorna fungerar också jättebra för oss. Det är över förväntan.

Vad säger du om utemiljön?

– Det är en liten utegård. Men vi har ett par lekplatser nära och så har vi skog runt omkring. Det är toppenbra. Ett- och tvååringar behöver inte ha en fullfjädrad lekplats, utan behöver utmaningar som att klättra över stenar.

Tänker ni göra något åt den torftiga gården?

– Vi ska utrusta den med flexibelt lekmaterial i den mån det behövs, material som vi kan ta med när vi inte längre nyttjar gården. En sandlåda finns och fylls på med sand så snart det finns behov och vädret tillåter.

Får barnen en bra start på sin förskoletid även på en sådan här plats?

– De får en jättebra start, de får bra personal och bra miljö. Sedan är det väl alltid bäst att direkt få komma till sin ordinarie plats. I höst får barnen plats på de förskolor som deras föräldrar har önskat.

Hur ser personalsituationen ut?

– De flesta har ingått i vår vikarieförmedling och dessutom har vi en förskollärare som har jobbat länge som småbarnspedagog hos oss.

Vi har en hög grad utbildad personal i Nykvarn, nästan högst i landet, och det gör att det fungerar väl även med större grupper.

Skogsgården ska användas under våren. I höst får alla barn plats på kommunens ordinarie 36 avdelningar. Till våren 2019 kan paviljongen i Sandtorp eventuellt tas i bruk igen.

Det finns inga absoluta regler för antalet barn per förskoleavdelning. Men Skolverket har riktmärken: 6–12 barn per småbarnsavdelning och 9–15 barn per avdelning med fyra- och femåringar. I Nykvarn är det 15–16 respektive 20–21 barn per avdelning.

– I en del grupper skulle man önska att det var färre barn, andra klarar den storleken utmärkt. Det beror på lokaler och arbetssätt. Men vi har en hög grad utbildad personal i Nykvarn, nästan högst i landet, och det gör att det fungerar väl även med större grupper. I det avseendet är vi privilegierade, säger Erica Thor-Bergkvist.

Två tredjedelar av personalen är, enligt förskolechefen, högskoleutbildade förskollärare. På varje avdelning finns tre anställda.

Ett problem i Nykvarn är att nya Lillhaga förskola ännu inte är påbörjad. De gamla lokalerna är utdömda och barnen sedan i fjol evakuerade till nya Furuborgskolan, där det än så länge finns plats över. När den nya förskolan på Eldarevägen, med åtta avdelningar mot tidigare fem, står klar minskar trängseln. Frågan är när det blir. Redan för två år sedan fick Nykvarnspolitikerna rådet att riva Lillhaga, men den gamla förskolebyggnaden står fortfarande kvar och än finns varken detaljplan eller finansiering för den nya.

Utanför Furuborgskolan pratar LT med föräldrar som hämtar barn från förskolan. Flera är nöjda med verksamheten. Någon känner att de små barnen får mindre tid utomhus eftersom det är krångligt att lotsa dem ner från andra våningen. En förälder vill helst byta till en annan förskola.

Kamila Dam har precis hämtat snart treåriga Dicte.

– Jag är nöjd och det känns okej att Dicte är kvar här även efter sommaren. Personalen är jättebra. Men det är klart att det märks att lokalerna inte är byggda för en förskola och skolgården är inte anpassad för så små barn. Så visst ser vi fram emot att den nya förskolan ska bli klar, säger Kamila Dam.

Förskolechef Erica Thor-Bergkvist räknar med att bedriva förskola på Furuborgskolan även under nästa läsår, alltså minst fram till sommaren 2019.

Vad tänker du om att det fortfarande inte finns färdiga beslut om nya Lillhaga förskola?

– Det hade varit önskvärt att bygget hade varit i full gång så att vi till hösten 2018 hade haft en förskola med anpassade lokaler och ytterligare tre avdelningar. Nu tror vi att det blir ett års fördröjning.

Hur fungerar Furuborgskolan som förskola?

– Den fungerar jättebra. Vi har anpassat innemiljön efter vår verksamhet. Jag har inget att klaga på, förutom småsaker som att vi skulle behöva fler torkskåp. Läget är fantastiskt, jättebra gård och närhet till skog och mark.

– En svårighet är möjligtvis att vi är ett plan upp och inte bara kan öppna en dörr och gå ut. Men de yngsta barnen lär sig att gå i trappor och personalen hittar metoder för det också.

Precis som Kamila Dam ser Erica Thor-Bergkvist fram emot den dag nya Lillhaga förskola står klar.

– Vi längtar jättemycket. Vi vill gärna komma dit snart, säger förskolechefen.

– Den kommer att lösa våra problem, för en tid i alla fall.

Så många barn finns i förskolegrupperna

För barn mellan ett och tre år är Skolverkets riktmärke 6–12 barn per förskolegrupp. För barn som är fyra till fem år är riktmärket 9–15 barn per grupp.

”Studier visar att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten”, skriver Skolverket på sin hemsida.

I Nykvarns kommunala förskolor är det 15–16 barn per småbarnsgrupp och 20–21 barn per grupp med fyra- och femåringar.

Enligt Skolverkets siffror från 2016 hade 42 procent av småbarnsgrupperna i landet upp till 12 barn, 39 procent hade 13–15 barn och 19 procent 16 barn eller fler. 59 procent av grupperna med fyra- och femåringar hade upp till 18 barn, 25 procent hade 19–21 barn och 16 procent 22 barn eller fler.

Nykvarns förskolor – i dag och i framtiden

I Nykvarns finns åtta kommunala förskolor och en privat, totalt 36 ordinarie avdelningar:

Gammeltorps förskola, fyra avdelningar.

Hökmossens förskola, sex avdelningar.

Lillhaga förskola, fem avdelningar, för tillfället evakuerade till Furuborgskolan.

Sandtorps förskola, fyra avdelningar plus den tillfälliga avdelningen Skogsgården.

Skogsbackens förskola, fyra avdelningar.

Slottsparkens förskola, en avdelning (privat).

Tallbackens förskola, fyra avdelningar.

Taxinge förskola, fyra avdelningar.

Winklerska förskolan, fyra avdelningar.

Just nu planeras för fem förskolebyggen, preliminärt 29 nya avdelningar:

Nya Lillhaga förskola, åtta avdelningar (+3 jämfört med i dag).

Nya Tallbackens förskola, åtta avdelningar (+4).

Rosthackan (intill Tallbacken), sex avdelningar (+6).

Bergtorp (södra tätorten), åtta avdelningar (+8).

Färgkritan (Fredriksbergsvägen), åtta avdelningar (+8).

Detta skulle ge totalt 65 avdelningar. Men inte i något fall finns en färdig detaljplan. Planen för nya Lillhaga förskola har kommunstyrelsen nyligen beslutat skicka ut på granskning. Granskningen pågår till den 2 april.

Enligt de prognoser som kommunen använder behövs 48–51 avdelningar 2020, 55–64 avdelningar 2025 och 59–74 avdelningar 2030.

► Ladda ner LT:s nyhetsapp gratis till din Iphone här eller till din Android här