Många olika ansikten i Nykvarns hemtjänst – äldre träffar 20 olika anställda på två veckor

Hög personalomsättning inom hemtjänsten är inget nytt, och enligt en ny undersökning för 2016 tar äldre med minst två hemtjänstbesök per dag i snitt emot 15 olika anställda från hemtjänsten på två veckor.

Siffrorna är framtagna av Kommun- och landstingsdatabasen Kolada som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren.

I Stockholms län sticker Nykvarn kommun ut i statistiken. Där beräknas antalet olika anställda som besöker äldre uppgå till i snitt 20 personer under två veckor. Motsvarande siffra för Södertälje är 11 olika anställda under samma tidsperiod.

Sett till riket i stort, är det sammanlagt 20 kommuner som har ett snitt på 20 eller fler olika personer från hemtjänsten under två veckor.

Siffrorna har rapporterats in av kommunerna själva som räknat ut ett snitt under två veckor bland personer över 65 år, med minst två besök per dag.

233 kommuner har rapporterat in siffror för 2016. Sedan kommunerna började rapportera in siffror över personalkontinuiteten i hemtjänsten 2007 har snittet ökat från 12 till 15 olika personer. Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård har inte räknats med i statistiken.

– Ett snitt på 15 olika personer på två veckor är väldigt högt och gör att många med hemtjänst inte känner sig trygga. Har du inte förmåga att förklara vad du behöver hjälp med så blir det ett jätteproblem. Och kan du förklara så är det väldigt tröttsamt att behöva göra det gång på gång, säger Marta Szebehely, som forskat om äldreomsorgen sedan mitten av 80-talet, till Nyhetsbyrån Siren.