Förskoleexperten: ”Lokalerna är jätteviktiga – måste vara anpassade efter barnens behov”

Barnen på Lillhaga förskola är evakuerade till Furuborgskolan och nu öppnar en tillfällig förskola i en paviljong som tidigare var flyktingboende i Sandtorp.

Avdelningen Skogsgården öppnas för att inte de redan fulla avdelningarna på Nykvarns övriga förskolor ska behöva fyllas till bristningsgränsen. På småbarnsavdelningarna går i dag 15–16 barn, på syskonavdelningarna 20–21 barn. Det ska jämföras med Skolverkets riktmärken som säger 6–12 respektive 9–15 barn per avdelning.

Pia Williams är professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Hon konstaterar att flera faktorer påverkar hur väl en förskolegrupp fungerar – antalet barn, personaltätheten, personalens kompetens, lokalerna och gruppens sammansättning bland annat.

– Har du en grupp med många barn som behöver extra stöd, outbildad personal och lokaler som inte fungerar – då kan en stor barngrupp bli ett stort problem, säger Pia Williams.

Det finns forskning som visar att det inte finns några fördelar för de allra yngsta att vara i grupper med väldigt många barn.

I dag är det enligt Pia Williams inte ovanligt med barngrupper som egentligen är för stora för sina lokaler.

– Det är viktigt att poängtera att det finns en smärtgräns för vad barn och arbetslag klarar av. Det finns forskning som visar att det inte finns några fördelar för de allra yngsta att vara i grupper med väldigt många barn.

– Anser man att barngrupperna är för stora får man trycka på politikerna så att de agerar. Vi har en väldigt känslig situation i dag med stor variation mellan förskolor i landet där vissa har hög kvalitet medan andra har omfattande brister.

I Nykvarn har man 15-16 barn i småbarnsgrupperna – vilken är din spontana tanke om det?

– 16 tvååringar i en grupp låter väldigt mycket. Det handlar om att kunna se och möta barnen individuellt, men också att arbeta med gruppen som helhet. Men det är svårt att uttala sig i ett specifikt fall.

Kan man motverka eventuella problem med skickliga pedagoger?

– Det finns naturligtvis en smärtgräns även för riktigt skickliga pedagoger. Har man en stor grupp och alla ska ut samtidigt kan man föreställa sig att det blir en stor belastning för både barn och vuxna. Barn kan också bli stressade av att ha för många relationer att förhålla sig till.

– Har man en stor grupp är det viktigt att ha resurser så att man kan dela upp den i mindre grupper under hela dagen, inte bara på förmiddagen. Vi har sett i vår forskning att man delar upp grupper, men framför allt under kortare tid på förmiddagen. Det handlar om hur man fördelar personalresurserna under dagen. Det kanske är 15–20 barn kvar framåt klockan fem. Finns utbildad personal så att det räcker även då?

Det ska finns utrymme att leka, att dra sig undan, att vila. Om man flyttar en förskola till skollokaler behöver de verkligen anpassas.

Nykvarns mål är att ha Sveriges bästa skola – ser du någon motsättning i att man samtidigt har stora grupper i förskolan?

– Det måste sättas i relation till hur man arbetar, om man kan arbeta målinriktat utifrån läroplanen. Mår barnen bra? Är föräldrarna nöjda? Har man utbildad personal även för de allra minsta barnen? Hög kvalitet hör väldigt starkt samman med att ha utbildade förskollärare.

Pia Williams efterlyser en beredskap att göra grupperna mindre vid behov.

– En termin kanske det funkar alldeles utmärkt med en grupp med många barn, en annan termin kanske det är stora problem i gruppen och då måste man vara färre barn för att kunna jobba efter läroplanens intentioner. Barnens bästa måste alltid vara i fokus.

Vad säger du om att förskola bedrivs i klassrum i en grundskola?

– Det krävs hög medvetenhet hos arbetslaget för att bedriva förskoleverksamhet i skolans lokaler. Det är viktigt hur lokalerna inreds – det bör finnas utrymme för omsorgssituationer, tamburen ska fungera och hygienutrymmen vara avpassade för de yngsta barnen med tanke på etik och avskildhet. Det ska finns utrymme att leka, att dra sig undan, att vila. Om man flyttar en förskola till skollokaler behöver de verkligen anpassas. Eftersom barn är så många timmar i förskolan är lokalerna jätteviktiga.

Är det en bra idé att öppna en tillfällig förskola för att undvika att ordinarie grupper blir för stora?

– Det är viktigt att se helheten. Det går inte bara att hitta en lokal och skjutsa in barn där. Är det bra inne- och utemiljö? Är barnen säkra? Det är mycket att tänka på: omsorgen, lärande och barnens välbefinnande, men också personalens arbetsvillkor. Alla barn, oavsett var de bor eller vilken förskola de går i, bör ha tillgång till en verksamhet av hög kvalitet, säger Pia Williams.

