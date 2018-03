Extra många poliser på vägarna i helgen – synlighet ska dämpa farten

Trafikpolisen i Stockholm kommer att satsa på synlighet ute på vägarna i påskhelgen som räknas som en av årets största resehelger. Det kommer att handla både om målade polisbilar och civila bilar. Syftet är att få ner hastigheterna.

– Vi satsar på att synas ute på vägarna, vilket förhoppningsvis dämpar hastigheten, speciellt de dagarna vi vet att det är mycket trafik, säger Göran Bolinder som är chef för Trafikpolisen i Stockholm till P4 Stockholm.

De extra polisbilarna ska främst köra på E4, E18 och E20.

Enligt statistiken är skärtorsdagens eftermiddag och annandag påsk de två mest trafikintensiva dagarna. Men ser man till dödsolyckor under påsken sker de oftast sent på kvällen eller natten under långfredagen och påskafton.