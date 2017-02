Fjärde raka förlusten för SVBK – föll i tre raka borta mot tabelltvåan

Slutspelsjagande Södertelge VBK åkte på sin fjärde raka förlust på söndagen, när man föll i tre raka set mot tabelltvåan Hylte/Halmstad.

SVBK hade inte mycket att säga till om i matchen, där setsiffrorna var 25–19, 25–16, 25–20 efter en timme och elva minuters spel och där hemmalaget var i förarsätet från start till mål i varje set.

Dan Groenveld (12), Hampus Randén (9) och Danny Weemes (8) var poängbäst i Södertelge, som just nu slåss om de sista platserna i slutspelet med Vingåker och Tierp, två lag som SVBK har förlorat emot under den fyra matcher långa förlustsviten man är inne i just nu.

SVBK är just nu åttonde och sista lag till slutspel med 20 poäng, lika många som sjuan Vingåker, medan Tierp har 19 poäng.