Sjätte raka även i bänkpress för Emelie: "Gjorde bara ett lyft idag, det räckte"

Under fredagen tog Emelie Pettersson sitt andra SM-guld under SM-veckan i Borås. Den här gången i bänkpress. Deltagarna har möjligheten att göra tre lyft under tävlingen. Men Emelie använda bara ett av dessa. Där pressade hon upp 120 kilo, vilket räckte till vinst. Och hon är nöjd med veckan i Borås.

– Ja, det har varit trevligt. Borås har varit en bra arrangörsstad. Alltid roligt att tävla på SM, det är alltid många roliga människor där. Sedan så var det ju såklart kul att jag lyckades med dubbeln och vann både styrkelyft och bänkpress.

Drabbas hon inte av någon sjukdom eller liknande hoppas hon på att kunna ta sina 7:e raka guld nästa år.

Något firande blir det inte direkt tal om.

– Nej, nu ska jag jobba. Jag har fått vara ledig mycket det senaste för att kunna tävla, så nu ska jag jobba.

Nästa tävling för Emelie sker om ungefär en månad i finske Övertorneå. Då i klassisk bänkpress.