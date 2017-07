Veteranstjärnorna i täten på i O-ringen – så här ligger SNO-löparna till efter tre dagar

I elitklassen vann Jonas Leandersson tisdagens sprint, men när det nu var dags för riktig skogsorientering hängde SNO-stjärnan inte med de allra snabbaste. Det blev en elfteplats för dagen för Leandersson, som ligger nia totalt. Kent Ohlsson var 15:e man på etapper och ligger 16:e totalt. I H20 elit hänger Jesper Sjöblom med hygglit bra och ligger på åttonde plats.

Annars är det i ungdoms- oc h veteranklasserna man hittar de främsta SNO-insatserna. Vi har tidigare skrivit om familjen Borg, där mamma Katarina fortsätter att gå bra i D50. Hon drygade ut totalledningen med sin andra etappseger på tre dagar på onsdagen. Lennart Borg var tvåa på etappen men är fortsatt i ledning i H55 kort. Och på ungdomssidan fortsätter Klara Borg att klättra i D13 och är nu på andra plats totalt, samma position som storebror David innehar i H13.

Värd att nämna på ungdomssidan är också Sofia Wigle, som ligger nia D15.

Precis som Katta Borg brukar en annan före detta stjärna, Michael Wehlin, göra bra ifrån sig på O-ringen. Wehlin var tvåa på onsdagens etapp i H55 och leder nu klassen med knappt två minuter.

Mest intressant på herrsidan är kanske annars att ett par av SNO:s elitlöpare som inte tävlar i elitklassen går riktigt bra. I H21-1 fick Joakim Andén visserligen nöja sig md en tredjeplats efter två raka etappsegrar, men han ligger ändå på andra plats totalt. Tvåa totalt är även Jakob Enmark i H21 kort, där han har norske före detta VM-löparen före sig i en klass med flera duktiga löpare som sprungit i förstalaget för storklubbar i Tiomila.

RESULTAT EFTER TRE DAGAR:

D21 Elit 1) ToveAlexandersson, Stora Tuna OK, 156.15 (2) 67.27, 2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 161.04 (1) 67.11, 3) Simone Niggli, OK Tisaren, 171.12 (6) 72.10 ... 51) Joana Wälti, Södertälje-Nykvarn OF, 219.39 (54) 90.59, 62) Anna Kindlundh,Södertälje-Nykvarn OF, 242.57 (67) 101.30

H21 Elit 1) Eskil Kinneberg, IFK Göteborg, 154.25 (2) 61.07, 2) William Lind, Malungs OKSkogsmårdarna, 155.18 (5) 63.09, 3) Olav Lundanes, Paimion Rasti, 155.46 (1)61.00 ... 9) Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn OF, 161.09 (11) 65.15, 16) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 168.15 (15) 67.32, 23) Ivar Lundanes,Södertälje-Nykvarn OF, 172.34 (19) 69.10, 60) Johan Ek Larsson,Södertälje-Nykvarn OF, 194.14 (60) 79.18

H20 Elit 1) Audun Heimdal, Konnerud IL, 131.08 (1) 53.15 ... 8) Jesper Sjöblom, Södertälje-Nykvarn OF, 141.01 (4) 56.30

D18 Elit 1)Johanna Källvik Leufven, Åmåls OK, 114.29 (2) 45.06 ... 69) Amanda Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 156.07 (49) 57.54, 98) SofieOhlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 183.56 (69) 62.45

H18 Elit 1) Elias Jonsson, Nydalens SK, 105.36 (7) 41.06 ... 53) Erik Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 133.10 (71) 49.30

D11 1) Sara Ljungqvist, Lunds OK, 71.44 (4) 24.51 ... 24) Lovisa Borg,Södertälje-Nykvarn OF, 89.57 (45) 33.49

D12 1) Moa Birkebaek, Stora Tuna OK, 67.09 (1) 22.35 ... 15) Stina Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 78.07 (14) 26.29

D13 1) Ebba Ottosson, Gävle OK, 101.39 (6) 32.33, 2) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF,103.03 (5) 32.23.

D15 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 109.00 (4) 35.00 ... 9) Sofia Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 119.39 (21) 39.01, 101) Sara Hede, Södertälje-NykvarnOF, 198.49 (80) 49.50

D20 1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 136.05 (1) 44.28 ... 6) Kristin Willamo, Södertälje-Nykvarn OF, 184.01 (7) 59.30

D21 1) Marte Narum, Nydalens SK, 185.54 (1) 60.33, 2) Jeanette Jönsson Hellstadius,Södertälje-Nykvarn OF, 187.58 (3) 63.54.

D45 1) GunillaSvärd, IF Thor, 98.03 (2) 32.20, 2) Hanne Sandstad, Freidig, 104.19 (1) 32.15,3) Hanna Palm, IK Hakarpspojkarna, 107.00 (3) 33.32, 48) Anne-Marie Wigle,Södertälje-Nykvarn OF, 148.14 (49) 46.18

D50 1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 99.10 (1) 33.22, 2) Annika Viilo, Tampereen Pyrintö, 100.05 (3) 34.04, 3) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 103.39 (2) 33.35,4) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 105.37 (4) 34.31 ... 27) MariannePettersson, Södertälje-Nykvarn OF, 127.33 (41) 44.13, 59) Anna Ek,Södertälje-Nykvarn OF, 149.23 (67) 51.16

D60 1) Lena Larsson, Sala OK, 108.56 (7) 36.56 ... 10) Evalena Ericson, Södertälje-Nykvarn OF, 127.06 (6) 35.42

H12 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 56.18 (1) 19.06 ...15) Erik Månsson,Södertälje-Nykvarn OF, 74.29 (14) 25.04

H14 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 82.40 (8) 29.27 ... 78) Viktor Löfgren, Södertälje-Nykvarn OF, 128.19 (62) 38.11

H15 1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 101.18 (1) 31.43, 2) David Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 103.04 (2) 32.39.

H18 1) Olle Hedman, IF Hagen, 125.56 (14) 43.52 ... 124) Henrik Willamo, Södertälje-Nykvarn OF, 184.26 (151) 69.41

H21 kort: 1) Anders Nordberg, Nydalen, 104.27 (1) 35.38, 2) Jacob Enmark, Södertälje-Nykvarn OF, 106.35 (2) 35.50.

H21-1 1) Ari-Pekka Lassila, Koovee, 182.35 (1) 65.02, 2) Joakim Andén, Södertälje-Nykvarn OF,184.44 (3) 69.07 ... 44)Sven-Anders Melin, Södertälje-Nykvarn OF, 255.31 (19) 80.11

H35 kort: 1) Sigurd Oftedal, Ålgård, 116.51 (1) 39.33, 2) Jens Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 120.51 (2) 40.30.

H55 1) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 105.41 (2) 34.51.

H55 kort: 1) Lennart Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 95.03 (2) 29.48 ... 4) Gunnar Eriksson, Södertälje-Nykvarn OF, 107.34 (6) 33.01.

H70 1) Christer Sandh, OK Roxen, 108.54 (9) 43.59 ... 32) Staffan Holmberg,Södertälje-Nykvarn OF, 149.49 (24) 49.40, 53) Bengt Mattiasson,Södertälje-Nykvarn OF, 167.54 (48) 56.05

H80 1) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 107.38 (3) 34.56 ... 7) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 125.37 (8) 38.38