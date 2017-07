Två SNO-segrare och många pallplatser på O-ringen – här är de lokala resultaten

På fredagen avslutades O-ringen i Värmland med den sedvanliga jaktstarten. Och det var två SNO-löpare som visade sig vara starkast i sina respektive klasser när tävlingarna skulle avgöras.

I klassen för D21 (ej elitklassen) gick Jeanette Jönsson Hellstadius ut i ledning, som hon sedan inte släppte ifrån sig. Hon tog hem segern i klassen med tre minuters marginal.

I D13-klassen var det desto jämnare. Där gick Klara Borg ut i jaktstarten bara två sekunder efter ledande Emma Ottosson från Gävle. På avslutningssträckan var dock Klara halvminuten snabbare än toppkonkurrenten, och tog hem segern i sin klass för andra året i följd.

För de andra medlemmarna i familjen Borg som var med och slogs uppe i täten i sina respektive klasser räckte det inte riktigt hela vägen fram. David Borg var visserligen snabbast av alla på den sista etappen i H15-klassen, men slutade ändå halvminuten bakom segrande Fredrik Glännefors från Söders-Tyresö. Katarina Borg ledde med drygt fyra minuter före tvåan Annika Viilo från finska Tampereen Pyrintö inför slutetappen, men tappade fem minuter på finskan och slutade tvåa totalt. Lennart Borg gick ut som tvåa i H55 Kort, men lyckades inte närma sig slutsegraren Jörgen Ivarsson och slutade just tvåa.

Andraplatser blev det även för Joakim Andén i H21-1, Jens Molin i H35 Kort, Jacob Enmark i H21 Kort, och Michael Wehlin i H55. På pallen hamnade även Maria Kleijn, som slutade trea i D50.

I herrelitklassen blev Jonas Leandersson bäste SNO-löpare på en nionde plats, tolv minuter före Kent Ohlsson på femtonde plats. I damelitklassen var det Joana Wälti som var starkast med en 53:e plats.

Resultat, O-ringen

D21 Elit 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 259.50 (1) 72.57, 2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 269.49 (5) 77.37, 3) Simone Niggli, OK Tisaren, 280.18 (3) 76.50, 53) Joana Wälti, Södertälje-Nykvarn OF, 383.38 (63) 114.46, 56) Anna Kindlundh, Södertälje-Nykvarn OF, 392.40 (52) 101.16

H21 Elit 1) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, 251.26 (1) 67.04, 2) Eskil Kinneberg, IFK Göteborg, 251.36 (2) 67.21, 3) Olav Lundanes, Paimion Rasti, 253.46 (3) 69.35, 9) Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn OF, 262.38 (12) 71.58, 15) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 274.00 (20) 73.49, 21) Ivar Lundanes, Södertälje-Nykvarn OF, 277.16 (15) 72.33, 47) Johan Ek Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 304.03 (27) 75.47

D20 Elit 1) Linnéa Golsäter, Eksjö SOK, 199.46 (1) 53.28, 2) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 214.52 (2) 55.56, 3) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 226.33 (4) 57.24

H20 Elit 1) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, 222.11 (1) 62.18, 2) Audun Heimdal, Konnerud IL, 224.55 (2) 65.40, 3) Vegard Gulbrandsen, Asker SK, 231.33 (4) 66.29, 9) Jesper Sjöblom, Södertälje-Nykvarn OF, 240.39 (11) 69.07

D18 Elit 1) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 202.44 (1) 54.50, 2) Eliane Deininger, OLG St.Gallen/Appenzell, 212.46 (2) 57.04, 3) Erika Källvik Leufven, Åmåls OK, 213.07 (9) 58.28, 64) Amanda Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 277.28 (93) 84.04, 85) Sofie Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 312.07 (89) 82.32

H18 Elit 1) Elias Jonsson, Nydalens SK, 182.43 (3) 49.40, 2) Kasper Fosser, Heming Orientering, 185.59 (20) 53.45, 3) Mikko Eerola, Tampereen Pyrintö, 189.03 (16) 53.17, 37) Erik Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 218.34 (25) 54.23

D11 1) Sara Ljungqvist, Lunds OK, 120.42 (8) 24.47, 2) Lina Ås, Lunds OK, 123.41 (2) 22.34, 3) Ladina Gasser, O-Motion, 123.46 (1) 22.03, 17) Lovisa Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 141.21 (20) 27.50

D12 1) Moa Birkebaek, Stora Tuna OK, 110.34 (10) 23.08, 2) Yrsa Röjgård, OK Kolmården, 114.44 (9) 23.05, 3) Synne Sandven, Notodden OL, 116.46 (6) 21.38, 13) Stina Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 128.03 (17) 24.51

D13 1) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 167.04 (2) 35.33, 2) Ebba Ottosson, Gävle OK, 167.32 (3) 36.03, 3) Hanna Alsiö, IF Hagen, 177.19 (16) 40.24

D15 1) Hilda Holmqvist Johansson, IK Hakarpspojkarna, 184.05 (3) 36.58, 2) Åsne Haavengen, Kongsberg OL, 184.12 (6) 39.24, 3) Oda Scheele, Nydalens SK, 184.14 (1) 35.39, 13) Sofia Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 206.14 (22) 46.10, 92) Sara Hede, Södertälje-Nykvarn OF, 329.29 (113) 78.54

D16 Kort 1) Matilda Larsson OK Hällen, 216.21 (3) 49.52, 10) Lisa Heldt Södertälje-Nykvarn OF, 267.50 (11) 63.17, 19) Milded Pettersson, Södertälje-Nykvarn OF, 290.35 (26) 75.45

D16 1) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 182.21 (3) 42.29, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 191.43 (8) 44.03, 3) Tove Pettersson, OK Roxen, 191.54 (4) 42.45

D21 1) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 277.17 (2) 58.57, 2) Marte Narum, Nydalens SK, 280.17 (1) 56.09, 3) Madeleine Tjärnberg Dahlin, Kovlands IF, 282.47 (3) 60.50

D45 Kort 1) Luna Turesson, OK Renen, 143.07 (1) 32.21, 6) Annika Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 170.18 (3) 36.04

D45 1) Gunilla Svärd, IF Thor, 163.56 (1) 35.47, 2) Hanne Sandstad, Freidig, 171.24 (3) 36.33, 3) Ulrika Kindlund, OK Tranan, 171.32 (2) 35.54, 44) Anne-Marie Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 236.47 (35) 47.31

D50 1) Annika Viilo, Tampereen Pyrintö, 169.27 (1) 37.50, 2) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 170.04 (4) 42.54, 3) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 173.13 (2) 38.10, 12) Marianne Pettersson, Södertälje-Nykvarn OF, 204.45 (12) 45.48, 52) Anna Ek, Södertälje-Nykvarn OF, 245.00 (60) 58.26

D60 1) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 187.05 (2) 41.13, 2) Lena Larsson, Sala OK, 187.11 (1) 38.34, 3) Liv Inger Prangerød, Tistedalen Friluftslag, 196.02 (7) 46.02, 8) Evalena Ericson, Södertälje-Nykvarn OF, 215.30 (21) 53.50

D60 Kort 1) Gabriella Axelsson, Idefjordens SK, 163.35 (10) 42.12, 12) Margareta Lundh, Södertälje-Nykvarn OF, 198.52 (5) 39.12

D70 Kort 1) Gun-Inger Sahlberg, Långhundra IF, 175.69 (13) 44.28, 23) Monica Möller, Södertälje-Nykvarn OF, 260.10 (31) 52.00

H12 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 91.01 (1) 18.47, 2) Olle Ringi, OK Kåre, 103.19 (5) 20.44, 3) Odin Ek, Nyköpings OK, 106.45 (2) 20.05, 19) Erik Månsson, Södertälje-Nykvarn OF, 123.34 (4) 20.35

H14 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 134.10 (10) 33.06, 2) Lukas Larsson, OK Skogshjortarna, 136.40 (4) 31.43, 3) Viktor Gunnarsson, IK Hakarpspojkarna, 136.52 (9) 33.05, 84) Viktor Löfgren, Södertälje-Nykvarn OF, 209.57 (131) 54.52

H15 1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 160.48 (3) 35.12, 2) David Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 161.20 (1) 33.30, 3) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 167.11 (4) 35.24

H18 1) Olle Hedman, IF Hagen, 195.07 (4) 45.03, 2) Lukas Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 196.33 (3) 44.59, 3) Oscar Modig, OK PAN-Kristianstad, 204.25 (9) 47.19, 125) Henrik Willamo, Södertälje-Nykvarn OF, 297.34 (150) 71.28

H21-1 1) Ari-Pekka Lassila, Koovee, 281.16 (3) 65.04, 2) Joakim Andén, Södertälje-Nykvarn OF, 289.38 (13) 75.14, 3) Erik Berzell, Järla Orientering, 290.25 (5) 68.03, 44) Sven-Anders Melin, Södertälje-Nykvarn OF, 391.55 (39) 86.27

H21 Kort 1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 168.06 (8) 38.02, 2) Jacob Enmark, Södertälje-Nykvarn OF, 172.54 (12) 40.13, 49) Jonas Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 241.33 (57) 48.01

H35 Kort 1) Sigurd Oftedal, Ålgård Orientering, 183.13 (2) 37.58, 2) Jens Molin Södertälje-Nykvarn OF, 185.52 (1) 37.17

H40 Kort 1) Per Öberg, OK Hällen, 151.31 (1) 29.22, 76) Daniel Tjernberg, Södertälje-Nykvarn OF, 219.13, 67) 40.36

H45 Kort-1 1) Magnus Larsson, Karlskrona SOK, 150.24 (8) 29.53, 8) Lars Bygdén Södertälje-Nykvarn OF, 154.30 (10) 30.07

H50 Kort 1) Martin Johansson, OK Ravinen, 165.34 (7) 35.59, 24) Urban Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 188.51 (25) 38.55

H55 1) Lasse Jansson, Gävle OK, 168.43 (2) 36.20, 2) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 168.52 (1) 35.27, 3) Per Backlund, OK Södertörn, 181.12 (7) 41.09

H55 Kort 1) Jörgen Ivarsson, Hestra IF, 152.08 (1) 33.50, 2) Lennart Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 153.47 (2) 35.14, 9) Gunnar Eriksson, Södertälje-Nykvarn OF, 176.14 (15) 38.56

H70 1) Christer Sandh, OK Roxen, 175.42 (3) 38.10, 2) Kjell Winther, Oppsal Orientering, 180.59 (2) 35.21, 3) Leif Sandgren, Frosta OK, 186.21 (6) 39.18, 29) Staffan Holmberg, Södertälje-Nykvarn OF, 237.47 (21) 44.20, 49) Bengt Mattiasson, Södertälje-Nykvarn OF, 272.01 (80) 61.30

H75 1) Anders Taraldrud, Indre Østfold OK, 166.44 (3) 33.52, 2) Göran Andersson, Stigmännen Karlshamns OK, 177.11 (1) 31.19, 3) Harald Lundhaug, OK Moss, 177.14 (2) 31.31, 45) Lennart Karlsson, OK Grip, 268.54 (81) 61.48

H80 1) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 172.05 (1) 28.00, 2) Sivert Axelsson, Kalmar OK, 175.20 (2) 31.41, 3) Folke Nyström, Västerbergslagens OL, 196.58 (8) 40.49, 5) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 205.59 (6) 40.14