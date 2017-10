Strålande insats av SNO på 25-manna – världens tredje bästa klubb

Det var förstås orienteringens giganter som gjorde upp om segern i 25-manna i lördags, en tävling som gick i regniga skogar och över leriga åkrar strax väster om Vårsta.

Södertälje-Nykvarn var med och fajtades om toppen även denna gång. Dock stod det ganska tidigt klart att slutsegern skulle gå till Tampereen Pyrintö eller IFK Göteborg, medan SNO gjorde upp med bland andra OK Linné och Halden SK om tredjeplatsen.

SNO, som var trea på Tiomila, fyra på Jukola-kavlen tidigare i år och vann Tiomila förra året – vilket klubben fick Telgebragden för – gick en hård kamp med Uppsalaklubben Linné om den sista pallplatsen. Men SNO:s Moa Leijon Lind avslutade starkt och säkrade bronspengen till sin klubb. Hon sprang i mål stöttad av klubbkamraterna, 47 sekunder före fyran.

SNO kan därmed titulera sig "världens tredje bästa klubb" som trea i stortävlingen 25-manna där just en klubbs bredd är avgörande. Klubben ställde upp med fyra lag i tävlingen. Ett blev diskat, och de andra två slutade på 135:e respektive 143:e plats.

Förstalaget bestod av följande löpare: 1) Kent Ohlsson, 2) Frida Jönsson Hellstadius, 3) Olof Smitt, Jens Molin, David Borg och Pål Skogtjärn, 4) Klara Borg, Amanda Kleijn, Michael Wehlin och Mats Hellstadius, 5) Johan Ek-Larsson, Joakim Andén, Ivar Lundanes, Jonas Leandersson, 6) Maria Kleijn, Anna Kindlundh, Jo Stevenson och Jeanette Jönsson Hellstadius, 7)Jesper Sjöblom, Erik Liljequist, Eric Börjeskog och Jakob Enmark, 23) Håkan Kleijn, 24) Ralph Street, 25) Moa Leijon Lind.

Resultat 25-manna 2017: 1) Tampereen Pyrintö 309:14, 2) IFK Göteborg +1:38, 3) Södertälje-Nykvarn +5:09, 4) OK Linné +5:56, 5) Halden SK +15:15, 6) Hiidenkiertäjät +15:43, 7) MS Parma +17:10, 8) OK Pan-Kristianstad +17:30, 9) OK Kåre +17:33, 10) IFK Lidingö SOK +17:36.

Mer om 25-manna kommer under måndagen.