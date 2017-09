Kvalvinnaren Leandersson lämnade återbud till långdistans-SM – Ohlsson bästa Södertäljelöpare

Förutom Lenadersson lämnade också klubbkompisen Eric Börjeskog återbud till finalen, vilket lämnade Kent Ohlsson som ensam seniorlöpare i A-final från Södertälje-Nykvarn. Ohlsson slutade på 17:e plats, knappt 13 minuter bakom segraren Emil Svensk, Stora Tuna. Svenska världsstjärnan Tove Alexandersson tog guldet på damsidan.

Medaljörerna och alla Södertäljeresultat i långdistans-SM

Damer: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.19.56, 2) Helena Bergman, OK Ravinen, +6.56, 3) Josefin Tjernlund, OK Tisaren, +8.57.

Herrar: 1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 1.38.54, 2) Rassmus Andersson, OK Linné, +1.25, 3) Oskar Sjöberg, do, +1.53, 17) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, +12.45.

Damjuniorer, D20: 1) Linnéa Golsäter, Eksjö SOK, 1.15.14, 2) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, +4.03, 3) Gabriella Gustafsson, IK Hakarpspojkarna, +4.50.

D18: 1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 1.01.24, 2) Vilma Von Krusenstierna, OK Kåre, +4.02, 3) Sara Granstedt, IK Hakarpspojkarna, +4.36, 33) Amanda Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, +23.19.

Herrjuniorer, H20: 1) Simon Imark, Tullinge SK, 1.12.49, 2) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, +2.21, 3) Andreas Uller, Kils OK, +3.04, 31) Jesper Sjöblom, Södertälje-Nykvarn OF, +22.17.

H18: 1) Axel Granqvist, OK Ravinen, 57.32, 2) Hugo Lillieström, OK Roxen, +1.04, 3) Albin Andersson, Tullinge SK, +2.58, 14) Erik Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, +8.42.

Herrar, B-final: 1) Jens Wängdahl, Nyköpings OK, 1.18.26, 6) Johan Ek-Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, +2.23.