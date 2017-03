Södermanland föll i finalen – starkt Västergötland/Bohuslän vann årets Stålbuckla

I årets upplaga av Stålbucklan fick två nya lag göra upp om titeln. Västergötland/Bohuslän-Dal slog ut förhandsfavoriten Ångermanland, som vunnit tre av fyra stålbucklor, i semifinalen och Södermanland besegrade Gästrikland/Hälsingland efter straffar.

Två lag som aldrig tidigare nått finalen i Stålbucklan ställde upp på isen i Fjällräven Center, Örnsköldsvik. Och Södermanlands tränare var innan matchstart något förvånad över distriktets prestation.

– Vi har gjort en jättebra resa hela vägen. Tjejerna har verkligen krigat även om de inte har varit jättemånga spelare så har de aldrig vikt ner sig överhuvudtaget. Vi har kommit tillbaka i flera matcher och gjort ett superjobb, säger Berg till SVT och fortsätter:

– Det är klart att man är överraskad, det var ju andra lag som var större favoriter än vad vi var från början. Men det gäller att ha rätt inställning, jobba hårt och följa vår gameplan och de har de gjort på ett jättebra sätt. De är verkligen värda att vara var de är just nu.

När matchen startade var det Västergötland/Bohuslän-Dal som tog taktpinnen direkt. Södermanland hade under den första perioden problem att komma in i motståndarlaget zon och fick inte till något farligt avslut. Detsamma gällde förvisso för Västergötland/Bohuslän-Dal, men efter drygt 16 spelade minuter fick Hanna Thuvik in matchen första mål.

När den andra perioden startade fortsatte det att gå tungt för Södermanland. Efter fyra minuter hade Västergötland/Bohuslän-Dal utökat sin ledning ytterligare – och då försvann energin. Det skulle slutligen stå 4-0 på resultattavlan när slutsignalen ljöd och det rådde stora kontraster lagen emellan.

Ett besviket Södermanland fick nöja sig med ett silver och euforiskt Västergötland/Bohuslän-Dal fick segerjubla och höja pokalen för första gången.