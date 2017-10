VM-fokus på innebandylandslagets trupp till Euro Floorball Tour – se alla namnen här

Under tre dagar kommer Sverige att spela lika många matcher och ställas mot Finland, Schweiz och Tjeckien i Baltiska hallen i Malmö.

När förbundskaptenen Andreas Lundmark nu har valt ut sin trupp är det med fokus på säsongens stora mål, VM i Slovakien 1-9 december.

– Det är så klart nära en VM-trupp. Sedan är det några som inte har varit med på ett tag som är med nu. Och någon som är hemma på grund av känningar. Det är inte givet att det är de här 20 av 22 som åker till VM. Men jag skulle tippa i alla fall 18 av dem, säger Lundmark till förbundets hemsida.

– I matcherna ska vi visa som lag att vi är starka. Vi ska sätta oss mer i respekt än vad vi gjorde i Finnkampen. Vi ska få ut mer av vårt spel, fortsätter Lundmark.

HÄR ÄR HELA TRUPPEN

Målvakter: Sara Hjorting (Pixbo Wallenstam IBK), Emelie Frisk (IKSU).

Utespelare: Iza Rydfjäll (IKSU), Ida Sundberg (Pixbo Wallenstam IBK), Frida Norström (IKSU), Isabell Krantz (Pixbo Wallenstam IBK), Stephanie Boberg (do), Anna Wijk (KAIS Mora IF), Amanda Johansson Delgado (IKSU), Sofia Joelsson (do), Louise Wickström (Täby FC IBK), Emelie Wibron, (IKSU), Cornelia Fjellstedt (do), Sara Steen (Endre IF), Moa Tschöp (Täby FC IBK), Jennifer Stålhult (do), Therése Karlsson (KAIS Mora IF), Ellen Rasmussen (Malmö FBC), Alice Granstedt (IKSU), Johanna Hultgren (do), Adina Augustsson (Karlstad IBF), Jonna Sjöberg (Västerås Rönnby IBK).

SÅ SPELAR SVERIGE

3 november: Sverige–Schweiz (18.45)

4 november: Sverige–Tjeckien (13.45)

5 november: Sverige–Finland (15.00)