Södermanland föll i SM-finalen – ändå tidernas bästa resultat: "Charmat oss med sitt fina spel"

Det var länge riktigt jämnt och en tajt kamp om SM-guldet för distriktslag mellan Södermanland och Stockholm. Men efter att Stockholm kopplat greppet ordentligt i den tredje perioden rann det i väg, och slutade till sist med 2-9-förlust för Södermanland – samma siffror som när lagen möttes i gruppspelet.

Det var också Stockholm som inledde finalen bäst. 1-0 och 2-0 kom båda genom snabba spelvändningar för favoriten, och Södermanland hade svårt att få till något ordnat spel.

– Det känns som att det finns mer att plocka ut för Södermanland, och jag tror inte alls de är nöjda med sin första period, sa U19-landslagets förbundskapten Markus Puskala i SVT Plays livesändning från finalen.

Och Södermanland kom också ut som ett helt annat lag i inledningen av den andra perioden. Utdelningen kom också fort. Bara en dryg minut in i mittperioden kom reduceringen när Nykvarnsspelaren Liam Arvidson tryckte in en retur under Stockholmsmålvakten.

Där och då såg Södermanland på att vara på väg att äta sig in i matchen ordentligt. Då kom en olycklig sekvens där man drog på sig två utvisningar på samma gång, vilket gav Stockholm chansen att spela fem mot tre i två minuter. Det utnyttjade man också, när finalens gigant William Almlöf smällde upp ett direktskott i nättaket.

Men Södermanland gav inte upp, och ett Nykvarnssamarbete gav också ytterligare ett reduceringsmål. Gustav Granlöf hittade fram till Simon Westgärds med en passning mellan sina egna ben, och Westgärds gjorde inget misstag när han skickade upp en backhand i bortre krysset.

Därefter blev det som bekant inga fler mål för Södermanland, även om man hängde med och gjorde match av det länge. 2-4 kom med fem minuter kvar av mittperioden, och därefter dröjde det tills halva den tredje perioden var spelad innan Almlöf hittade rätt med 2-5-målet. Efter det målet rann det snabbt i väg, bland annat med två mål i öppen kasse.

– Man måste också ge beröm till Södermanland som tagit sig hela vägen till final, och gjort det fantastiskt och charmat oss med sitt fina spel. Men i dag är de numret för små, säger Markus Puskala.

Trots förlusten i finalen mot Stockholm är det här det bästa resultatet som Södermanland någonsin har gjort i distriktslags-SM. 2009, då man åkte ur i semifinal och fick åka hem med ett brons, är det bästa resultatet Södermanland har gjort tidigare i SM.

Även i det vinnande Stockholmslaget finns flera spelare med lokal anknytning. Trion Hampus Ahrén, Victor Wettergren och Tim Gingborn spelade alla i Nykvarn så sent som 2014/15. I finalen gjorde Wettergren tre poäng för Stockholm, och Ahrén var inte mycket sämre med två.

Matchfakta

Stockholm–Södermanland 9-2 (2-0, 2-2, 5-0)

Första perioden: 1-0 (01.37) Hannes Kjellberg (William Almlöf), 2-0 (10.56) Albin Hedstål (William Almlöf).

Andra perioden: 2-1 (01.03) Liam Arvidsson (William Hasselkvist), 3-1 (04.22) William Almlöf (Victor Wettergren), 3-2 (06.28) Simon Westgärds (Gustav Granlöf), 4-2 (09.22) Victor Wettergren (Jesper Andersson).

Tredje perioden: 5-2 (07.31) William Almlöf (Victor Wettergren), 6-2 (11.11) Jesper Andersson (Hampus Ahrén), 7-2 (12.24) Hampus Ahrén, 8-2 (13.37) Joacim Larsson, 9-2 (14.08) Patrik Gustavsson (William Almlöf).

Skotten: 23-12 (6-3, 8-5, 9-4)

Utvisningsminuter: 4-8