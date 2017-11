Nu har supertalangen Kevin Rigogiannis presenterat sig i SSL: "Inga större problem"

Kevin och Lucas Rigogiannis rankas som två av innebandysveriges största talanger. I onsdags skrev 18-åringarna, som spelar för Nykvarns i division 2, på en dubbellicens med SSL-laget Växjö Vipers. Det innebär att bröderna kan representera båda klubbarna under resten av säsongen.

Redan under torsdagen fick Kevin göra debut för Växjö i matchen mot Sirius. Under söndagen var det dags igen när man mötte AIK på bortaplan. I tredje perioden fick forwarden hoppa in.

Och visst gjorde han avtryck direkt. Först genom att bli utvisad redan i första bytet. Sedan genom att stänka in 5-1-målet, vilket alltså blev hans första SSL-mål någonsin.

– Det går inte att beskriva känslan! Jag älskar det här laget så det var jättekul. Jag trivs jättebra, säger han.

Det måste ha känts skönt efter att ha blivit utvisad i första bytet?

– Ja, jag var lite frustrerad och besviken där. Jag slog bara en gång, men det såg ut som att det var flera gånger så då åkte jag ut. Det var en lättnad att kunna ta igen det med målet.

Beskriv ditt första SSL-mål.

– Jag fick bollen i mitten av banan och tog några steg och sköt ett skott som blev täckt. Men en lagkamrat kunde ta tillbaka bollen och slå en passning så vi kom tre mot en. Sen fick jag en passning i sidled som jag kunde skjuta in i öppet mål, berättar han.

Att kombinera division 2-spel med spel i SSL är inga större problem enligt Kevin Rigogiannis.

– Spelmässigt går allting fortare. Och individuellt är alla spelare skickligare. Mer tekniska och svårare att läsa. Men jag känner att jag hänger med tempomässigt. Det var inga större problem.

– Det är mest det fysiska som är tuffare. Så när det är uppehåll är det bara gymmet som gäller, säger han.

Kevin har fortfarande inte tränat med Växsjö. När det blir, eller hur ofta, vet han inte. Men även om bröderna gärna tränar med SSL-klubben för att utvecklas är Nykvarn fortfarande viktigast.

– Det är vår moderklubb och det skulle vara stort att kunna bidra till att ta upp dom i ettan, säger han.

Lucas Rigogiannis dras med en lättare skada och har ännu inte kunnat göra sin debut för Växjö.

Klubben ligger på femteplats i SSL med 13 omgångar spelare. Nästa match är mot Linköping hemma på onsdag. Nykvarn toppar i sin tur division 2 Södermanland efter åtta segrar på lika många matcher.