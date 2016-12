Här är Södertäljes främsta idrottare 2016: plats 41–50

"Heta listan" är tillbaka. Om än i lite annorlunda tappning. En ny skrud, om ni så vill.

Sedan 2008 har LT-sporten lagom till jul utsett årets 50 främsta idrottare i Södertälje och Nykvarn. Senaste årens vinnare kommer ni säkerligen ihåg. John Roberson toppade i fjol, Carl Hagelin 2014, och Frida Eldebrink dessförinnan. Tidigare har profiler som Mikael Samuelsson, Peter Ijeh, Amanda Zahui och inte minst Victor Alexandersson vunnit.

Men i år ändrar vi kriterierna en aning. LT-sporten lägger i år mindre vikt vid att vara "het", det vill säga omdiskuterad vid kaffeautomaterna, och mer fokus på sportsliga prestationer.

Vi vill att det ska vara vår subjektiva ranking över årets främsta atleter.

För att vara valbar krävs att ett av tre kriterier uppfylls:

– Född eller uppvuxen i Södertälje eller Nykvarn.

– Verksam i någon av kommunernas lag och föreningar under 2016.

– Huvudsakligen idrottsfostrad i föreningar i kommunerna, i vilka idrottaren fått sitt genombrott, och därefter mycket starkt förknippad med Södertälje/Nykvarn.

Så, med det sagt, här är den – LT-sportens topp 50-lista 2016:

Plats 50

Albert Petersson, 22 år, kanot, KFK Södertälje (44 i fjol).

Landslagskanotisten från Södertälje har egentligen OS i Tokyo som karriärens stora mål. Men redan i år paddlade han för att ta sig till OS i Rio, i OS-kvalet tog det dock stopp i semifinalen. I stället lade han en ny SM-medalj till samlingen, ett brons i prestigefyllda K1 1000 och tog även en plats i det svenska laget till U23-VM.

Plats 49

Lovisa Berndtsson, 28, ishockey, Djurgården (ny).

28 år är inte för sent för att få ett genombrott. Det visade Lovisa Berndtsson under 2016. I Djurgården har den förre SSK-målvakten hittat helt rätt i SDHL. Redan i våras avslutade hon säsongen med fin målvaktsstatistik – och under hösten har utvecklingen fortsatt uppåt. Hon ligger trea i SDHL:s målvaktsliga och har även fått landslagsdebutera.

Plats 48

Emelie Frisk, 28, innebandy, Täby (11).

Tappar efter kanonåret 2015, men landslagsspelarna på damsidan blev 2016 ett mellanår utan VM. Dessutom åkte Frisks Täby ur slutspelet redan i kvartsfinal – och under hösten har 28-åringen inte varit med i landslaget. Men i seriespelet har det gått desto bättre, Täby ligger trea vid juluppehållet och utmanar Kais Mora, Pixbo och IKSU i toppen.

Plats 47

Salome Kabengano, 24, basket, Udominate (ny).

Kanske lite av en skräll på listan. "Sally" har aldrig varit spelaren som ståtar med de imponerande statistikraderna, i stället gör hon lite av allt – och väldigt mycket nytta. Kabengano är en spelare som kan knyta ihop ett lag. Nu har forwarden dessutom tagit sig in i landslagstruppen, hon debuterade i EM-kvalet mot Finland i november, och är lagkapten för fullständigt överlägsna Udominate.

Plats 46

Mattias Genc, 27, fotboll, Assyriska (32).

Anfallaren tog ett steg tillbaka efter det fina fjolåret. Men vem gjorde inte det i årets Assyriska? Genc såg ut att sakna anfallspartnern Gustavo Blanco på topp – och hade en över fem månader lång måltorka. Något som till viss del kan förklaras med ryggproblemen som Genc drogs med över sommaren. När säsongen kulminerade i en kvalfylld höst spelade ändå 27-åringen en viktig roll och såg med totalt åtta mål och fyra assister till att Assyriska i alla fall fick kvala om kontraktet. Inlägget till Tim Söderströms mål borta mot Örgryte osade klass – och Genc har visat att han hör hemma i superettan.

Plats 45

Simon Strand, 23, fotboll, Assyriska (ny).

Vilket superfynd! När Assyriska värvade en oprövad ytterback från Huddinge i division 1 såg det ut som en reserv bakom meriterade Alex Pereira. Inte riktigt. Simon Strand blev snabbt självskriven i Assyriskas startelva och spelade i stort sett alla matcher. Nyttig på båda flankerna, och kunde även agera central mittfältare. En supportergunstling – trots det mörka året för klubben. Strand har kontrakt över 2018, men blir han kvar när laget nu åker ned i norrettan?

Plats 44

Johan Skinnars, 27, ishockey, SSK (ny).

En av de stora kvalhjältarna när SSK studsade upp direkt i våras. Dalmasen gjorde 58 poäng förra säsongen och spelade sin bästa hockey i kvalspelet, när matcherna gällde som mest. Där och då klev lagkaptenen fram med 17 poäng på 16 matcher, i playoff och kvalserie. Bland fansen blev Skinnars så populär att han fick en egen, John Guidetti-inspirerade remix. Under hösten i hockeyallsvenskan har det gått tyngre, som för hela laget, men Skinnars står ändå på 14 poäng under seriens första halva. Forwarden visar ofta vägen med mönsterbrytande och irrationella mål.

Plats 43

Ranja Varli, 26, innebandy, Täby (24).

Södertäljestjärnan i Täby skulle nog ha varit ännu högre upp på listan – om hon inte fått andra halvåret av 2016 spolierat av en knäskada. En skada som också bidrog till att Täby fick respass i kvartsfinalserien i våras, där Varli klev av match tre. Innan dess hade forwarden spelat karriärens bästa innebandy. Hon avslutade säsongen med 56 poäng på 26 matcher – och blev fyra i SSL:s poängliga. Att hon inte kom med i VM-truppen i slutet av 2015 framstod för varje ny poängfest som ett än större mysterium. Kanske mest minnesvärt: ett hattrick – på 82 sekunder.

Plats 42

Fredric Weigel, 24, ishockey, SSK (ny).

Karriären hade inte blivit som förväntat för en lirare som hörde till de mest talangfulla i sin TV-pucksårgång. Weigel hade tillbringat tre säsonger i division 1 innan SSK ringde. Och i Södertälje stämde spelet. Minst sagt. Inte för att centern sköt upp SSK, bokstavligt talat, i stället satte han assistrekord i klubben. Tillbaka i hockeyallsvenskan fortsätter Weigel att vara en av lagets bärande poängspelare och en avgörande speldosa i numerärt överläge.

Plats 41

Viktor Lööv, 24, Toronto Maple Leafs/Marlies. (ny).

Han är nära nu, Viktor Lööv. Nära den största av scener. Den SSK-fostrade backen har redan testat NHL-isen i Toronto. Lööv NHL-debuterade för Maple Leafs i våras. En milstolpe i karriären för Södertäljebacken som draftades i den sjunde och sista rundan 2012. Gjorde två assister och gick plus fyra på sina fyra matcher med Maple Leafs. Under hösten har Lööv spelat i Marlies – och väntar på nästa chans i ligan.

