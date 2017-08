Södertäljetjej kvalade in till British Open i golf

22 platser fanns det att slåss om till Women's British Open när kvalet avgjordes på Castle Course-banan i St. Andrews, Skottland.

En av platserna såg My Leander till att lägga vantarna på. Södertäljetjejen, som tävlar för AIK GK, tog sig runt banan på 69 slag, vilket är tre under par. Leander var en av sju spelare som gick in på tre under par, två slag bakom finskan Ursula Wikström som var bästa spelare med fem under par.

Leanders spel gör nu att hon kommer att göra sin första major när Women´s British Open avgörs på Kingsbarns mellan 3–6 augusti.