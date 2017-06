Osannolika segermålet mot Frankrike – avgör från egen planhalva

På Friends Arena har den svenska fotbollspubliken sett magi tidigare.

Nu ordnade Ola Toivonen ett mirakel.

Matchen var i princip slut när Hugo Lloris stressades av John Guidetti och rensade svagt. Med Lloris långt från eget mål sköt Ola Toivonen direkt. Någon decimeter bakom mittlinjen.

Och plötsligt hade Sverige vunnit. 2–1 mot Frankrike och ett drömresultat i VM-kvalet.

Janne Anderssons landslag förtjänade minst en poäng efter 90 minuters hårt arbete – men roffade åt sig alla tre.

Sverige inledde annars kompakt och koncentrerat mot ett stjärnbestrött Frankrike. Tidigt rullade blågult boll lugnt och tryggt, med stort tålamod och små risker. Intentionerna i djupled syntes. Men Sverige hotade på sin höjd – och gästerna växte in i matchen.

Mycket handlade om den svenska högerkanten. Mikael Lustig låg bakom många av de svenska uppspelen – och defensivt hade högerbacken och Jimmy Durmaz en diger uppgift att hålla koll på fritt flytande Dimitri Payet.

Payet, på papper högerytter, dök upp lite överallt. Som i 14:e minuten när han smög runt Olivier Girouds rygg och hittade läge för en volley i straffområdet.

Under den första halvtimmen var det den enda chansen Sverige och mittbacksparet Victor Nilsson Lindelöf och Andreas Granqvist släppte till.

Sedan började Frankrike hitta in till Giroud.

I den 34:e minuten skarvade Arsenal-anfallaren en nick just utanför stolpen. Giroud skallade ihop med Granqvist och blev liggande – men hann knappt komma in på planen innan han dunkade in ett drömmål.

Lustig kunde bara se på när Giroud trixade upp bollen till sig själv och skruvade en vänsteryttersida i högra gaveln bakom Robin Olsen.

Sveriges replik? Den dröjde sex minuter.

Jimmy Durmaz dök påpassligt upp på den bortre stolpen och borrade in 1–1 i 43:e minuten, hans tredje landslagsmål, efter att Marcus Berg blivit manglad i den första nickduellen.

Men i andra halvlek växlade de franska världsstjärnorna upp. Sverige sattes under ett närmast konstant tryck första kvarten, där både Paul Pogba och Antoine Griezmann hade chanser. Inte minst den senare, som testade Olsen med en kvickt dykande frispark i 63:e minuten.

Bästa svenska chansen kom också på frispark, i 65:e, sedan en tröttkörd Durmaz sprungits ned av Pogba vid en blågul kontring. Men den här gången kunde Emil Forsberg inte replikera konstverket från Stade de France i höstas.

I stället tvingades Sverige stå emot en fransk press. Robin Olsen gjorde viktiga utboxningar och avgörande parader, samtidigt som utespelarna såg mer och mer tröttkörda ut. I det läget kändes oavgjort som en svensk seger.

När John Guidetti byttes in i den 88:e minuten. Hängde Toivonen över sina knän.

Men han hade en spark till i kroppen. Den var magisk.