De var snabbast från Södertälje och Nykvarn i Cykelvasan – här är resultaten

Resultaten är sorterade efter totalställningen i klasserna. För fullständiga resultat, klicka här.

Cykelvasan 90 (tävling, herrar): 1) Ahlstrand Jonas, Team ORMSALVA, 02:41:26, 2) Wahlqvist Dennis, Serneken Allebike MTB Team, 02:41:27, 3) Lindgren Emil, Serneke Allebike MTB Team, 02:41:27, 58) Kok Jack, Team Cykelcenter Södertälje, 02:46:59, 408) Hofmann Hans, Södertälje CK, 03:05:48, 579) Lauren Niclas, TEam Merida Cykelvasan, 03:12:35.

Cykelvasan 90 (tävling, damer): 1) Stenerhag Jennie, Falu CK, 03:05:26, 2) Bergman Hanna, Falu CK, 03:05:27, 3) Løvset, Borghild (NOR), Orkla CK, 03:05:30

Cykelvasan 90 (motion, herrar): 1) Alden Markus, 03:00:12, 2) Beckius Mikael 03:00:19, 3) Skoglund Måns, MTB Täby, 03:00:56, 32) Rydell Anders, 03:06:20, 42) Mellström Krister, 03:06:46, 250) Löfgren Henrik, Södertälje CK, 03:14:30, 400) Karlsson Kristoffer, 03:17:29, 583) Nilsson Ove, 03:20:34,940) Lindkvist Ove, Team Cykelcenter Södertälje, 03:24:49, 1113) Jäderfeldt Peter, Södertälje ck, 03:26:49, 1497) Berg Pär, Team Cykelcenter Södertälje, 03:30:35, 1816) Nykvist Johan, 03:33:53, 2107) Skoglund Karl Erik, 03:36:20, 2181) Lennerö Kent Ola, 03:36:59, 2605) Wahlstedt Göran, Team Cykelcenter Södertälje, 03:40:51, 2638) Näslund Anders, 03:41:19, 2717) Olsen Daniel, 03:42:18, 2880) Sommevåg Sonny, 03:43:54, 2900 Andersson Thomas, 03:44:08, 3031) Johansson Mikael, 03:45:11, 3040) Westergren Tomas, 03:45:18, 3836) Heikkilä Peter, 03:52:59, 3869) Österman Mattias, 03:53:05, 3921) Svahn Jan Olov, 03:53:43, 4293) Skjutar Kristoffer, 03:57:09, 4418) Kivimäki Markus, 03:58:18, 4850) Önnemar Björn, 04:02:34, 4913) Lundberg Svante, 04:03:22, 5075) Löfgren Martin, 04:05:30, 5127) Nordquist Daniel, 04:06:02, 5190) Stawing Lennart, 04:06:41, 5300) Olsen Per-Ole, 04:08:05, 5346) Svahn Markus, 04:08:39, 5378) Rehnberg Joakim, 04:08:54, 5551) Skjutar Magnus, 04:10:46, 5756) Hellenberg Jimmy, 04:13:21, 5836) Pernbrandt, 04:14:22, 5851) Runge Dan, 04:14:36, 5907) Sjölander Magnus, 04:15:19, 5993) Mattsson Jussi, 04:16:21, 6063) Blomqvist Sven, 04:17:19, 6305) Petersen Kent, 04:20:30, 6629) Svahn Fredrik, 04:25:01, 6908) Enderin Magnus, 04:29:27, 7089) Hagström Lars, 04:32:23, 7362) Larsson Jan, 04:37:13, 7379) Torikka Mika, 04:37:33, 7397) Rosberg Jimmy, 04:37:52, 7408) Bystedt Leif, 04:38:03, 7639) Lyckberg Hans, 04:42:37, 7698) Bäcklund Lars, 04:44:02, 8239) Betander Dysenius Frank, 04:57:44, 8439) Filonov Sergej, 05:05:04, 9241) Rydbjer Fredrik, 06:14:24, 9304) Svensson Richard, 06:42:24.

Cykelvasan 90 (motion, damer): 1) Ödeen Sofia, 03:18:44, 2) Sällström Elin, ICA Handlarnas IF, 03:18:45, 3) Granberg Helen, 03:22:08, 4) Ljungskog Susanne, 03:22:51, 465) Karlquist Ann-Charlotte, AstraZeneca IF, 04:26:45, 560) Silfversten Ulrika, 04:34:26, 837) Larsson Karin, 05:00:28, 953) Skoglund Karin, 05:15:31, 1069) Forsberg Carina, 05:31:53.

Cykelvasan Öppet Spår (herrar): 1) Hedbys Jonathan, Perbellum SS, 03:06:24, 2) Persson Fredrik, 338 Småland/Ambulansen Ljungby, 03:09:42, 3) Tegström Jonas, Orio IF, 03:12:42, 8) Neelissen Jan (NED), Södertälje IF, 03:18:46, 40) Bergquist Anders, 03:29:47, 205) Runnman Edgar, 03:47:35, 335) Matsson Christoffer, 03:54:17, 344) Korpela Janne, 03:54:54, 352) Lorentzon Patrik, Södertäljepolisen, 03:55:21, 394) Siljebrand Stig, Södertälje if, 03:57:40, 439) Lancha Michel, Botkyrkapolisens idrottsförening, 03:59:44, 467) Pahlin Thomas, 04:00:24, 559) Ulstrup Torbjörn, 04:05:16, 635) Eriksson Dick, Södertälje Gymnastik & Sportförening, 04:08:13, 679) Erlandsson Jonas, Lonesome runners, 04:09:28, 867) Karlström Håkan, Södertälje IF, 04:16:02, 994) Karlsson Mats, 04:20:30, 1165) Andén Lars-Gunnar, SNO, 04:25:46, 1415) Öhman Jan Eric, 04:35:33, 1500) Silfver Mats, 04:37:53, 1702) Alvarsson Lars, Södertäljepolisens personalklubb, 04:44:47, 1707) Wicknertz Albin, 04:44:56, 1736) Lennqvist Mikael, 04:45:36, 2017) Karlsson Tommy, 04:56:32, 2231) Nilsson Thomas, 05:06:55, 2281) Lönnqvist Tom, 05:10:14, 2282) Åbrink Mikael, 05:10:14, 2386) Halvarsson Björn, Södertälje gymnastik & sportförening, 05:15:49, 2455) Fält Peter, Team Cykelcenter Södertälje, 05:19:24, 2456) Ekström Lars, Södertälje, 05:19:25, 2457) De Leye Girard, Fredriskhof IF CK, 05:19:30, 2487) Eriksson Niklas, Södertälje Gymnastik & Sportförening, 05:21:43, 2550) Enström Martin, 05:25:46, 2644) Hansson Bengt B, 05:32:11, 2754) Andersson Roger, Ik Stern, 05:42:02, 2845) Pesonen Osmo, 05:51:05, 2981) Huhta Johan, 06:04:20, 3058) Gustafsson Conny, 06:18:13, 3098) Öster Peter, 06:25:34, 3110) Jonsson Stefan, 06:28:29, 3235) Johansson Dan, 07:08:24.

Cykelvasan Öppet Spår (damer): 1) Wallin Johanna, IBM-klubben, 03:30:13, 2) Bertlin Johanna, 03:35:36, 3) Lundberg Mari-Louise, Fredrikshofs CK, 03:40:02, 173) Rydell Madeleine, 04:37:44, 175) Silfver Anna karin, 04:37:53, 283) Olheim Marie Louise, 04:51:53, 475) Hillemar Jessica, 05:16:15, 816) Huhta Heidi, 06:04:20, 886) Tallberg Anna, 06:20:37, 930) Fridman Annika, 06:28:27.

Cykelvasan 45 (herrar): 1) Jäderberg Ola, 01:28:05, 2) Carlsson Mathias, 01:30:27, 3) Eriksson Fredric, Gävle CA, 01:32:14, 148) Löfgren Viktor, Södertälje CK, 01:53:49, 164) Sokolovs Andrejs, 01:54:58, 262) Larsson Tom, Team Cykelcenter Södertälje IF, 01:59:52, 273) Öster Peter, 02:00:17, 405) Larsson Mikael, Team Cykelcenter Södertälje IF, 02:06:32, 757) Mikkonen Patrik, 02:23:10, 1004) Skeppström Robert, Södertälje CK, 02:39:41, 1277) Hillered Per Erik, 04:05:51.

Cykelvasan 45 (damer): 1) Schumann Susi, Ren Kost, 01:34:38, 2) Bolstad Hilde, 01:40:42, 3) Nyberg Maria, Dala-Järna IK, 01:43:52, 6) Eriksson Carina, AstraZeneca IF, 01:48:10, 10) Mellström Anna, Einar Mattsson, 01:51:18, 270) Pettersson Susann, 02:20:59, 311) Larsson Helena, 02:23:39, 361) Berg Anette, 02:27:04, 388) Jonsson Åsa, Axa Sports Club, 02:28:25, 657) Karlsson Maria, 02:49:59, 859) Åbrink Gunilla, Järna, 03:19:11, 861) Lönnqvist Annelie, 03:19:16, 869) Fernqvist Lisa, 03:21:51.

Cykelvasan 30 (motion, herrar): 1) Dahlin Daniel, Ski Bike Run, 01:02:27, 2) Rosencrantz Lars, Aktivitus SC, 01:03:41, 3) Johansson Nils, IK Hakarpspojkarna, 01:10:44, 1267) Flodqvist Hampus, 02:15:34, 1270) Flodkvist Klas, 02:15:42, 1394) Heikkilä Peter, 02:23:37, 1392) Lindbom Emil, 02:23:37, 1534) Silfversten Peter, 02:39:05, 1696) Silander Ludwig, 03:17:47.

Cykelvasan 30 (motion, damer): 1) Elofsson Ann, Mjölby CK, 01:10:11, 2) Skoglund Maria, Hässleholms CK, 01:16:24, 3) Rennermalm Jessica, Lima IF, 01:18:57, 37) Mörk Laila, 01:29:22, 144) Öhrn Marie, 01:39:05, 192) Thernström My, 01:41:39, 207) Thernström Malin, 01:42:15, 1093) Flodqvist Mia, 02:33:42, 1150) Silfversten Vilda, 02:39:05, 1217) Wicknertz Anna, 02:47:14, 1255) Wicknertz Kristina, 02:52:47, 1380) Skeppström Carina, Södertälje CK, 03:23:24, 1381) Silander Gabriella, 03:24:58.

Ungdomscykelvasan (herrar): 1) Lindqvist Viktor, Kolmården Mtb, 59:32, 2) Ernstsson Joel, Finspångs CA, 59:33, 3) Friis Melvin, Team Swesports, 59:33, 131) Bernmar Erik, Tullinge SK, 01:25:14.

Ungdomscykelvasan (damer): 1) Palmberg Linn, OK Hammaren, 01:03:53, 2) Hylén Tilda, Falu CK, 01:05:37, 3) Petersson Moa, Mjölby CK, 01:05:42