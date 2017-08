Sverige vann dramatisk match mot Slovakien – säkrade gruppseger i VM-kvalet

Redan i onsdags kunde det svenska landslaget säkra en plats i nästa VM-kvalomgång. Lördagens match mot Slovakien hade dock en hel del värde.

En seger mot slovakerna skulle innebära att Sverige placerade sig högst upp i kvalgruppen och på så sätt får en på papperet enklare lottning i nästa kvalomgång.

Det började dock bäst för gästande Slovakien som efter den första perioden hade en trepoängsledning. Sverige lät däremot inte slovakerna att springa iväg i den andra perioden utan kunde istället vända på det hela.

I halvtid var det således svensk ledning 44–39.

Lagen höll sedan jämna steg med varandra i den tredje perioden och Sverige lyckades aldrig dra ifrån riktigt och fick nöja sig med en ledning på fyra poäng inför den fjärde och sista perioden.

Då kom det att bjudas på dramatik.

Tre och en halv minut in i perioden var Sveriges ledning nere på tre efter att Milan Ziak sänkt en trea för 69–66 i Sveriges favör. Sverige tog i samband med trean time out och bytte bland annat in Thomas Massamba. Massamba tackade för förtroendet och gjorde som Ziak för att ge Sverige en ledning med sex poäng.

Med bara 64 sekunder kvar att spela var det 80–79 på tavlan för Sverige efter att Mario Ihring sänkt ett straffkast.

Efter en rafflande avslutning kunde dock Sverige räkna hem segern, 86–82, och gruppseger trots att man förlorade den sista perioden med sju poäng.

Sverige–Slovakien 86–82 (17–20, 27–19, 23–17, 19–26)

Poäng, Sverige: Viktor Gaddefors 17, Marcus Eriksson 16, Nick Spires 14, Martin Pahlmblad 11, Alexander Lindqvist 7, Tobias Borg 7, Jonathan Persson 6, Adam Ramstedt 2,