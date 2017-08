Sverige föll mot gruppjumbon – illa ute halvvägs in i VM-kvalet

Den tredje matchen i grupp A i VM-kvalet blev ingen rolig historia för Sverige. Slovakien, som dittills gått segerlösa, blev för tuffa.

Hemmalaget Slovakien var klart hetast från start, och gick tidigt ifrån till en ledning. Från 8-8 gick det hastigt fram till 17-9 för slovakerna, som putsades ner till fem poängs underläge efter den första perioden.

För som det så ofta sett ut under träningsmatcherna för Sverige var det en hel del upp och ner under matchen. Det svenska laget tog sig tillbaka, och när Adam Ramstedt tryckte i en dunk fram till 22-21 halvvägs in i den andra perioden var Sverige i ledning för första gången i matchen. Därifrån följdes lagen åt till halvtid, med Slovakien i en poängs ledning efter 20 spelade minuter.

Men när den andra halvleken drog igång såg Sverige återigen ut som ett klart sämre lag än Slovakien. Innan ens halva den tredje perioden hade gått hade Slovakien utökat sin ledning med ytterligare 11 poäng, och gått fram till 44-32.

Just tolv poängs marginal var vad Slovakien vann den tredje perioden med – och från det återhämtade sig aldrig Sverige. När Adam Ramstedt la i en tvåa med drygt tre minuter att spela var svenskarna bara fyra poäng bakom Slovakien – men i slutminuterna var det hemmalaget som var starkast.

68-59 skrevs slutresultatet till, och Sverige inkasserar sin andra förlust på tre matcher i VM-kvalet. Både Sverige och Slovakien står nu på en seger och två förluster. Armenien, med två segrar, och Bosnien, med en seger och en förlust, möts under onsdagskvällen.

Näst på tur för Sverige väntar nu bortamatch mot Bosnien – en match som man nu närmast är piskat att vinna. För att ta sig vidare för gruppen lär det som minst att krävas tre segrar, kanske till och med fyra.

Matchfakta/VM-kval, basket

Slovakien–Sverige 68-59 (17-12, 14-18, 23-11, 14-18)

Poäng, Sverige: Adam Ramstedt, 13, Tobias Borg, 11, Thomas Massamba, 9, Marcus Eriksson, 7, Viktor Gaddefors, 7, Alex Lindqvist, 5, Nick Spires, 4, Jonathan Person, 2, Carl Engström, 1.

Returer: 52-32