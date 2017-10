Södertäljekvartett uttagna till VM-kvalet – inklusive skadade Tobias Borg

Flera spelare med stark Södertäljekoppling har tagits ut av förbundskaptenen Vedran Bosnic till VM-kvalmatcherna mot Ukraina och Lettland. Matchen mot Ukraina spelas i Norrköping den 24 september och två dagar senare spelar Sverige mot Lettland i Riga.

Från Kings har Adam Ramstedt, Martin Pahlmblad, Nick Spires och Tobias Borg tagits ut – och med i truppen är även tidigare Kingsspelarna Chris Czerapowicz och Thomas Massamba, som nu spelar i Vitryssland respektive Polen.

Södertäljesonen Tom Lidén, som spelar för Luleå, är uttagen som reserv.

Om det blir något spel för Tobias Borg i landslaget denna gång återstår att se. Borg är uttagen men är handskadad och Kings tränare Ludwig Degernäs har tidigare sagt att guarden beräknas vara tillbaka efter landslagsuppehållet.

- Jag hoppas att alla är friska och i god form när vi samlas den 20 november. Vi behöver spelare som kommer hungriga och reda att fajtas varje sekund i landslagsdräkten, precis som våra spelare kämpade i somras, säger förbundskapten Vedran Bosnic till basketförbundets hemsida.

I truppen finns även flera nya namn, bland andra Jeffery Taylor som spelar för Real Madrid. Det är dock oklart om spelare från klubbar i Euroleague kommer att delta i VM-kvalet.

Truppen som är uttagen: Adam Ramstedt, Kings, Tobias Borg, do, Martin Pahlmblad, do, Nick Spires, do, Anton Gaddefors, Krosno, Polen, Chris Czerapowicz, Tsmoki-Minsk, Vitryssland, Jeffery Taylor, Real Madrid, Joakim Kjellbom, Norrköping, Jonathan Person, Mures, Rumänien, Ludvig Håkanson, Movistar Estudiantes, Spanien, Marcus Eriksson, Gran Canaria, Spanien, Simon Birgander, Joventut, Spanien, Thomas Massamba, Dabrowa Gornicza, Polen, Viktor Gaddefors, klubblös.

Reserver: Carl Engström, Tartu, Estland, Johan Löfberg, Breogán, Spanien, Tim Schüberg, Norrköping, Tom Lidén, Luleå.